Gualberto Cusi Mamani: “Revelaron mi enfermedad y luego vi que estaba muerto”

_¿Por qué decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su caso?

Hace unos tres meses nos reunimos varios amigos y llegamos a la conclusión de que la CIDH otorga audiencias temáticas. Habiendo agotado todas las instancias en Bolivia, se violaron derechos y garantías, decidimos presentar una solicitud y nos la concedieron.



_Vamos atrás, ¿como magistrado del Tribunal Constitucional sintió presiones?

Mi celular estaba intervenido. El propio presidente del TC lo dijo. Hace un año, tenía sospechas de que mi número estaba intervenido. Mis colegas le preguntaron, no me acuerdo la fecha, al entonces presidente Ruddy Flores, y él respondió que sí, estaba intervenido, sabe Inteligencia del Ministerio de Gobierno. Así no se puede tener una justicia idónea.



_¿Solo eso?

Habían presiones, por supuesto. Yo le cito un ejemplo concreto, aunque ellos lo negaron. Lo cierto es que en momentos que se discutía la consulta previa en el caso del Tipnis, esa temporada entró la consulta sobre la aplicación de la ley normativa, referida a reelección, y en esa oportunidad la señora (Cecilia) Ayllón, como si fuéramos sus llok`allas, nos dio cátedra sobre argumentos que debíamos esgrimir y nos dijo clarito, caso contrario vendrá un juicio de responsabilidades.



_¿Solo la ministra?

Ahí estaba Héctor Arce, quien dio elementos en los cuales debiera fundarse el tema de la reelección. Hasta ese momento pensé que la independencia se respetaba, pero la diferencia es que nosotros llegamos por voto popular. Yo me debía al pueblo, rechacé sus órdenes, cueste lo que cueste, pase lo que pase.



Arce me dijo una vez que los jueces no hablan, que somos como piedras, que solo se comunican a través de sus sentencias, pero mi característica de defensa era decir todo lo que pasaba en el TC.

El oficialismo lo llevó a juicio de responsabilidades

Cuando se habló de la reelección dije que era inconstitucional, desde el primer minuto. Puedo decir que el problema de fondo en el juicio no es el tema de la Ley del Notariado, sino haber dicho que esa reelección es inconstitucional. Por eso me sacaron. Mire, conmigo fuera, ya tienen todo servido.



_¿Recibía llamadas y presiones de autoridades específicas del Gobierno, aparte de las que ya mencionó?

Venían organizaciones sociales, Conalcam, Csutcb y las bartolinas, levantaban el nombre del vicepresidente o a veces del mismo presidente. Algún diputado y senador.



_¿Usted se financió el viaje a Washington?

Yo no tengo plata, nos ayudó alguna gente que es consciente de que este tema de la justicia hay que trabajarlo y nos facilitó los pasajes y viáticos.



_¿Podemos saber quiénes lo ayudaron?

No puedo, son organizaciones que trabajan con Derechos Humanos, nacionales relacionadas con lo internacional.



_¿Cómo vio a la CIDH?

No es neutra, es política, el sistema de la ALBA está presente. Por ejemplo, el encargado de Bolivia es un brasileño de apellido Carvalho, según los datos, activista directo del partido de Lula da Silva. Notamos carga en la recolección de información. En contraparte, el procurador Arce entró al filo y se fue rápido, nos vimos, pero no pudo sostenerme la mirada, eso quiere decir que no tiene la conciencia sana ni limpia. No nos saludamos, salió escapando. Además, jugó de visitante, porque la colonia boliviana se fue y ellos generaron un ambiente favorable para mí.



_El Gobierno reveló que usted estaba con VIH ¿cómo vivió ese proceso?

Eso fue muy duro, buscaba huecos y agujeros donde esconderme. Quise subir al edificio más alto de Bolivia y lanzarme, pensé suicidarme, me entró esa idea.



_¿Su familia conocía su enfermedad?, ¿qué dijeron?

No conocían. Pasaba si era una persona común, pero una autoridad del TC, con este problema, para mí se me acabó el mundo. Todos estaban en mi contra, no quería salir. Cuando lo hice, la gente me miraba como extraterrestre, murmuraba. Otros decían ahí está y pocos me apoyaban, me hablaban de Dios.



_¿Cómo lo enfrentó?

Usted entenderá que yo tengo mi propia religiosidad. A las semanas que revelaron mi enfermedad vi que estaba muerto en vida. La familia mal que mal te apoya, mamá es mamá, ellos entendieron, aunque la reacción del principio fue dura. Estaba muerto para la opinión pública, a mí me mató, me dieron la muerte civil.



No pudieron demostrar que cometimos delitos, entonces divulgaron mi situación en una sociedad con muchos complejos y tabues, hubo censura y gran rechazo.



_¿Discriminado?

Alguna gente fue muy dura conmigo. Me decía no, tú has muerto aquí, en el futuro ya no vas a ser nada. Esas palabras fueron muy dolorosas. Claro, con los complejos que hay, no puedo hacer nada. Viví una situación compleja.



_¿Cómo está ahora?

Ya se tiene controlada la enfermedad. Yo tenía tuberculosis, enfermedad en la que ya me dieron el alta y estuve un año y cinco meses con tratamiento y dicen que es suficiente. Con el VIH, tengo un tratamiento de por vida, esos remedios se reparten de modo gratuito y yo soy un beneficiario de ello. Si tuviera que comprarlos, definitivamente ya estaría bajo tierra. Estoy vivo y no sé para qué existo.



_¿Cómo y cuándo se enteró que era portador?

Yo no sabía nada la verdad. Mi primera enfermedad era la tuberculosis, no recuperaba. Mientras me hacían exámenes completos, ahí saltó que era VIH positivo, luego de que me entregaron muestras de sangre. Así me enteré.



_¿Cuándo se enteró, estaba en el cargo o ya no?

Esto debe ser hace dos años, a fines de 2013. El año siguiente estuve mal y vino todo el problema del juicio. Los médicos me explican que el patrón de mi mal fue la tuberculosis.,

“Tengo más ganas de vivir, pero ya no puedo”, dijo Gualberto Cusi



_¿Qué cambiaría en su vida, qué le diría a quien enfrenta una enfermedad como esa?

Hablaba hoy con un amigo, si no tuviera el juicio de responsabilidades y todo lo que pasé, sería irresponsable, inmaduro. Esos problemas me han hecho madurar. La vida es única, disfrutarla y vivirla minuto a minuto es lo que uno mejor puede hacer. Yo no tengo seguro, no tengo trabajo, es un infierno. Hay que aprovechar de vivir, pero dentro de una vida sana, así muchas enfermedades se pueden evitar, respetar las normas y proteger nuestra vida, salud y alimentación. Tengo más ganas de vivir, pero ya no puedo, quisiera meterle proyectos grandes, pero la gente me dice que no lo haga, porque dirán que tengo Sida y todo acabará, te quedarás a la mitad de la carrera.



_Hoy ve la vida con otros ojos, ¿qué cambiaría?, me decía lo de la vida sana, ¿su vida no lo fue, doctor Cusi?

En términos de alimentación, quizás no. Yo lamentablemente por mi procedencia viví en base al chuño, como lo sigo haciendo hasta hoy. Qué interesante alimentarse con verduras, fruta y alimentos nutritivos. Algo que aprendí estando en el hospital, es que ahí, en lo que comemos, está también la medicina