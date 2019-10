A pesar de división, Adeca garantiza la oferta en Santa Cruz

Mientras el Sindicato de Carniceros de Santa Cruz (Sicacruz) mantiene firme la posición de acatar el paro indefinido determinado por la Confederación de Carniceros de Bolivia en rechazo a la emisión de facturas, la Asociación de Comerciantes de Carne al detalle (Adeca) resolvió no parar las actividades de venta en todos los mercados cruceños.



Esta última decisión fue comunicada, anoche, por el presidente de Adeca, Héctor Jiménez, al cabo de una reunión con sus asociados. Indicó que continuarán comercializando carne, porque la decisión del fisco de incluir en el padrón de contribuyentes a algunos internadores y distribuidores mayoristas no les afecta. Sus asociados son minoristas y venden, al detalle, la proteína roja bajo el paraguas del régimen tributario simplificado.



Según Jiménez, la determinación del sector fue notificada de inmediato a los centros de faena que operan en la capital cruceña para que ejecuten la entrega de forma normal -en promedio unas 1.200 reses- a los centros de abastecimiento. Dio cuenta de que el Frigorífico Municipal Pampa de la Isla (Frimup) fue el único que operó a medias porque sus principales clientes son los asociados a Sicacruz. Se conoció que se sacrificó 50 reses.



Para el máximo ejecutivo del Sicacruz, Mario Roque, la decisión asumida por Adeca era previsible porque, en su criterio, esta organización responde al interés empresarial ganadero.



No obstante, indicó que este sector no entregará carne a los mercados, por lo que se deduce una merma gradual de la oferta en la presente jornada.



Roque indicó que desde hoy la población empezará a sentir los efectos del paro nacional e hizo notar que la movilización no cesará en tanto el SIN no revierta la resolución de incluir a este sector en el padrón de contribuyentes.



Desde el SIN regional Santa Cruz se informó de que se notificó entre 20 y 22 distribuidores mayoristas de carne que obtienen ingresos por la venta de ganado por encima de los Bs 60.000 mensual para que se registren en el regimen tributario general de contribuyentes.



Garantizan el producto



Desde la Federación de Ganaderos Santa Cruz y Beni informaron que en las propiedades ganaderas hay suficiente ganado para abastecer los centros de remate, supermercados y friales que operan en la capital cruceña.



Por separado, hicieron notar que los precios en los mercados no deben variar porque la oferta está garantizada