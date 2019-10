Dilma pide rechazo al 'golpe' y Temer asume

Dilma Rousseff calificó de "golpe" la decisión del Senado de suspenderla como presidenta de Brasil, mientras Michael Temer, hasta hoy vicepresidente, ya firmó la notificación que le da luz verde para asumir como presidente interino.



Rousseff, en un acto público ante unos 2.000 seguidores en el Palacio de Planalto, tras ser suspendida afirmó que en el juicio político al que será sometida no estará en juego su mandato, sino el "futuro" del propio país.



Arropada por quienes fueron sus ministros y colaboradores, Rousseff aseguró que sufre "la mayor de las brutalidades que se puede cometer contra un ser humano: castigarlo por un crimen que no cometió".



Rousseff llegó al poder en 2011 y en 2014 fue reelegida para un segundo mandato interrumpido por la decisión adoptada por el Senado, que por 55 votos frente a 22 instauró el juicio político que la separa del cargo.



Rousseff fue notificada

?

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió en las primeras horas de hoy, la notificación en la que se le comunica que el Senado ha decidido someterla a un juicio político con miras a su destitución, con lo que ha quedado oficialmente suspendida de su cargo.



La notificación fue entregada por el senador Vicentinho Alves, primer secretario de la Cámara Alta, en el despacho que hasta hoy ocupó Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto y en el que esta misma tarde se instalará el hasta ahora vicepresidente Michel Temer, que la sustituirá en forma interina mientras se desarrolla el proceso.



Entienda el por qué de la suspensión de Dilma



Temer firmó hoy la notificación del Senado en la que asume de manera interina la Presidencia de Brasil después de que la Cámara Alta decidiera abrir un juicio político con fines de destitución contra la mandataria Dilma Rousseff.



La notificación, firmada por el titular del Senado, Renan Calheiros, faculta a Temer como presidente durante los próximos 180 días, período en el cual la Cámara Alta debatirá si destituye a Rousseff o la permite volver al cargo.



