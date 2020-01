Evo declara luto de 3 días y 'héroe' a Rodolfo Illanes

El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró luto por tres días a escala nacional, sin suspensión de actividades, y "héroe defensor de los recursos naturales" al extinto viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.



Morales dijo sentir un "profundo dolor" por la muerte de Illanes a manos de los mineros cooperativistas y advirtió que el Gobierno siempre estuvo dispuesto al diálogo, aunque esta vez tuvieron que pedir en forma insistente, pero siempre recibieron el rechazo de los cooperativistas.



Acusó a los dirigentes del sector de ser utilizados y apoyados por los opositores. "Siento que esta movilización en realidad ha sido una conspiración política y no una reivindicación social", enfatizó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, luego de una reunión con su gabinete.



Advirtió que las cooperativas pretenden conservar contratos con empresas extranjeras, a pesar de que Bolivia ha seguido una política de recuperación de los recursos naturales.



"No pueden ser republiquetas (...), los cooperativistas tienen su derecho, pero respetando la Constitución. El pueblo boliviano no va a ceder a los privados ni a los extranjeros", dijo.



Pidió al Ministerio Público que investigue hasta dar con los autores materiales e intelectuales de la muerte de Illanes.



Velorio en Palacio de Gobierno



Se informó que el velatorio de los restos de la exautoridad, se realizará en la Funeraria Santa María, ubicada en la zona de Miraflores,

posteriormente en el trascurso del día, se lo trasladará al hall principal del Palacio de Gobierno.