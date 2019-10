Guerrero asegura que no encubre a ningún familiar

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, negó tajantemente que que ejerza presión para proteger a su hermano, Oscar Guerrero, acusado por violencia sexual contra niñas y adolescentes en una unidad educativa de Cobija.



“No vamos a influir jamás en investigaciones, así sean de parientes, de familiares, de cualquier persona involucrada, esa es la conducta ética y moral de este Fiscal General”, aseveró la autoridad en conferencia de prensa en Sucre.



Explicó que no llegó al Ministerio Público para beneficiarse del cargo y tampoco para proteger a ninguna persona y menos a un familiar suyo, pese a que en la víspera la Defensoría del Pueblo advirtió riesgo de impunidad en el caso, debido a que una fiscal rechazó la denuncia.



“Yo no tengo un pariente, yo no tengo un familiar en el Ministerio Público, yo no tengo una persona a la que yo haya encubierto en la Fiscalía”, dijo Guerrero a tiempo de aclarar que las denuncias están en manos de la Fiscalía de Distrito de Pando.



Son dos denuncias las que pesan contra familiares de la autoridad, esta y otra contra su sobrino Libert Inti Guerrero, y otras dos personas, que fueron denunciados e imputados por el delito de extorsión en la ciudad de La Paz.



En la víspera, el presidente Evo Morales lamentó la situación y señaló que "es muy grave la denuncia contra el Fiscal General y trataré de hacer una investigación, aunque no es mi competencia, pero cada uno sabrá como rendir cuentas ante el pueblo boliviano".