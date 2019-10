Falta de testigos dilata caso de violación en Samaipata

Se fueron como llegaron, rodeados de policías y cubriéndose la cara. José Enrique Montenegro, Luis Flores Alpire y Carlos Flores Cámara, acusados de haber violado en Samaipata a la estadounidense Renee Cathleen Gurley, el 23 de noviembre de 2013, han vuelto a celdas de la Policía de Vallegrande porque el juez Apolinar Flores Peñafiel suspendió la audiencia de ayer para el martes 9 de junio a las 8:00, por la inasistencia de dos de los tres testigos de la defensa.



El juicio por abuso sexual atrapó la atención de buena parte del país y sacude a Vallegrande, ciudad intermedia sin sobresaltos, que ayer se convirtió en foco de una ardida protesta femenina por el alargue de la causa.



Todo empezó poco después de las 14:30. Gurley, su abogado y su traductor llegaron acompañados de gente que apoya su causa contra la violencia y que viajó desde la capital. Detrás, un enjambre de reporteros de todas las cadenas nacionales. El lugar: la plaza de armas, frente al edificio del Órgano Judicial. Algo distantes, también llegaron los familiares de los acusados; nunca accedieron a hablar con nadie.



Media hora después, una cuadrilla de nueve agentes trasladó a pie a Montenegro y a los hermanos Flores desde sus celdas hasta las cercanas oficinas judiciales. Iban esposados, con aspecto relajado y sin hablar con nadie, pese a la lluvia de preguntas que les lanzaron; uno de ellos hasta sonreía.



Un solo testigo

A las 15:10, el juez Flores inició la audiencia que, se había previsto, terminaría con un fallo judicial. Nada de eso pasó. Los abogados Julio César Canaza y Silvia Condori Flores, patrocinadores de los acusados, llamaron a su primer testigo, Luis Dorian Arteaga Camacho, de 22 años, amigo de infancia de Carlos Flores.



Arteaga dijo que su amigo era “una gran persona”, pero no recordó fechas ni acciones precisas relativas a la noche del 23 de noviembre de 2013. Tocó llamar a los siguientes testigos: Ernesto Melgar Sanguino y Mary Luz Zeballos Fernández, pero no fueron. Ante ello, Canaza y Condori pidieron suspender –otra vez– la audiencia.



El abogado de Gurley, Erick Viruez, protestó. “En la anterior audiencia, su autoridad, señor juez Flores, dijo que podía dictar una orden de apremio para obligar a los testigos de la defensa a asistir hoy (ayer), pero la doctora Condori lo rechazó y se comprometió a traerlos; ¿ahora resulta que no vienen? Hay una clara estrategia dilatoria”. La fiscal del caso, Heidy Ugarchete, pidió rechazar el pedido de suspensión.



Fue entonces que Condori justificó la inasistencia de los dos testigos: “Son profesores” y como muchos adelantaron el Día del Maestro (que es hoy), ellos tenían sus actividades.



La justicia dio la razón a Condori y Canazas. El tribunal que encabeza Flores, a lado de los jueces Celso Fernández Peñaranda y Mary Severiche Siles, decidió suspender el juicio hasta el martes, no sin antes responsabilizar a la defensa por ello.



Entonces, estalló la protesta en pleno Órgano Judicial de Vallegrande. “¡Queremos justicia! ¡Todas somos Renee!”, fueron algunos de los gritos. A las 16:00, Montenegro y los Flores fueron llevados a una patrulla y sus familiares huyeron de toda pregunta, dejando solo documentos que, según ellos, prueban la inocencia de sus hijos.

Gurley, también maestra de escuela, dijo creer que “al Gobierno no le interesa que haya justicia