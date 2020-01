¿Se cortó la leche? ¡Podés preparar queso y postres!

Seguro que en más de una ocasión les ha pasado que compraron unas cuantas bolsas de leche y no las usaron a tiempo, por lo que se vencieron, o bien, la calentaron o dejaron sin refrigerar y se cortó. No se preocupen, porque ya no tienen que tirarla aunque su aspecto y su sabor desagradable, ya que podrán convertirla en queso y también en un postre llamado Mielmesabe. ¡Les decimos cómo hacerlo!



El queso forma parte de la alimentación del ser humano desde que alguien se dio cuenta de que la leche, una vez fermentada, podría transformarse en un producto duradero, sabroso y fácil de transportar. Los egipcios ya elaboraban queso y, al parecer, el primer registro arqueológico data del año 5800 a. C. y fueron los romanos quienes le sentaron las bases al queso que hoy disfrutamos.,

¿Cómo hacer queso con la leche cortada?

Es muy sencillo. Solo hay que colocar la leche en una olla y llevarla a fuego medio hasta que empiece a hervir. En ese momento, apartar y poner un poco de sal fina al gusto y algunas gotas de zumo de limón exprimido. Remover bien, con una cuchara de madera, hasta que la leche se cuaje.



Luego, pasar la leche cortada por un colador con un paño limpio por encima y dejar que escurra durante unos 60 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo y la leche haya escurrido todo su líquido, lo que queda en el paño será el queso elaborado en casa.Tomar el paño con el queso y darle la forma deseada. Conservar el queso en la heladera dentro de un recipiente hermético y ya está listo para usarlo en tus recetas preferidas, o para comer con pan en el desayuno. El queso obtenido tendrá una textura delicada y un sabor delicioso y suave.,

¿Cómo elaborar el postre?

De la leche cortada se puede hacer un delicioso postre colombiano llamado Mielmesabe. Es realmente increíble su textura y el dulce sabor que le da la panela (chancaca).

Según el portal www.mundorecetas.com, solo se necesitan los siguientes ingredientes:

Panela raspada o en polvo (al gusto)

2 litros de leche

Jugo de dos limones

2 astillas de canela

3 clavos de olor



Se pone al fuego la leche con el limón, los clavos y la canela y dejar hervir; sin revolver para nada, para que cuaje, o se corte la leche. Después se le pone la panela raspada o en polvo, al gusto, que quede dulce y oscurita. Se mueve con cuidado partiendo las cuajaditas, para que queden unos pedacitos, se deja espesar y se saca en una vasija. Se deja enfriar ¡y listo para comer!