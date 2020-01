Matilde Casazola: “La canción vuela a los lugares más recónditos”

Emocionada y con mucha gratitud a todos los que apoyaron su postulación al Premio Nacional de Culturas 2016, así se siente la poeta y cantautora chuquisaqueña Matilde Casazola, luego de haber recibido la noticia del galardón. “Es un premio importante para cualquier creador que ha realizado una labor a lo largo de su vida”, afirma Matilde. Desde su residencia en Sucre, manifestó otras cosas relacionadas con su trabajo y su visión de la vida.

¿Qué opina de la campaña que se hizo para postularla, tanto por parte de personas como de instituciones?

Fue un regalo extra porque sentí el cariño de mucha gente de todas partes del país, incluso del exterior, que me manifestaban su entusiasmo por haber sido postulada y luego ganadora. Yo agradezco ese apoyo a todos ellos, fue una cosa hermosa.



¿Cómo se puede definir al público de Matilde Casazola?

Yo creo que después de tantos años es difícil definirlo, ya que he podido comprobar que hay mucho interés en la nueva generación en mis obras, cosa que a mí me satisface porque eso demuestra que mi trabajo que busca renovarse permanentemente sigue teniendo una buena acogida. Por supuesto, sigo teniendo seguidores que gustan de mis canciones clásicas.



¿Cuándo nace en usted el gusto por la canción popular?

Desde mi adolescencia, desde que empecé a darme cuenta de esa intensa relación entre la música y la poesía. La canción envuelve la poesía en una melodía, tiene un doble encanto porque es mucho más accesible y vuela con la voz a los lugares más recónditos. Fue así que desde muy joven me interesó indagar en las canciones de distintos autores y ámbitos, a la vez que me enamoraba de la música de nuestras raíces. Nunca me interesó interpretar la música de moda.



¿En qué se encuentra inmersa actualmente?

En estos momentos tengo ocho canciones inéditas que las estoy trabajando hasta que estén seguras y se puedan afianzar bien en la guitarra. Luego pensaremos en el tiempo que estén listas para ser grabadas.



¿Se involucra en todo el proceso de una canción o de un disco?

En lo que ahondo es en la creación e inspiración, es decir, sacar la melodía con la guitarra, transformarla en canción y después interpretarla. Luego, si puedo la grabo. La producción de discos es otro campo, de gente especializada en el que no intervengo mucho, eso es parte de otro proceso.



Actualmente hay una gran presencia de escritoras en las letras nacionales, ¿qué opina de esta realidad?

En esta época hay más apertura al trabajo intelectual de la mujer. Lógicamente que la mujer tiene mas posibilidad de mostrar su creación debido al desarrollo de las sociedades. Inspiración siempre ha habido, solo que antes era más difícil. El talento ahora es una cosa que se comparte.



- ¿Cuál es la principal virtud de la poesía?

La poesía sensibiliza a las personas y hace que piensen en lo profundo de su ser. En muchos aspectos de la vida, todo lo que uno pueda captar con un toque de belleza será algo perdurable; eso es la poesía, la que se comunica con un lenguaje que no es igual al cotidiano. La poesía sigue siendo importante en estos tiempos para que no hagamos a un lado la capacidad de reconocer lo sensible que tenemos cada uno .