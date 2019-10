Defensor ve insostenible la problemática de salud

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que la problemática de salud en el país tiende a hacerse insostenible y exigió al Gobierno asumir su responsabilidad y no desatenderse de la justa demanda de las personas con cáncer, que en la víspera se crucificaron como medida de presión.



"Se está hablando de un derecho humano sustancial que está presente en la Constitución, leyes e instrumentos internacionales y que debe ser respondido por el Estado en su conjunto y ninguna autoridad puede decir que no es su problema, sin incurrir en una desproporcional irresponsabilidad que puede devenir en incumplimiento de deberes”, dijo.



La protesta de las personas que padecen ese mal se suma al movimiento que solicita al Gobierno destinar un 10 por ciento del presupuesto del Estado para la salud, liderado por el padre Mateo Bautista y que en la víspera protagonizó masivas marchas casi en todo el país.



La población que padece cáncer exige la compra de nuevos equipos de quimioterapia, sin que hasta la fecha se haya dado una solución de fondo al problema, por lo que intensificaron su marchas y protestas en puertas del Hospital de Clínicas de La Paz.



“Estamos frente a una situación en la que la mayoría de la población no tiene acceso al sistema de salud; los hospitales, incluso los de niños, colapsan de manera recurrente y eso lo vemos todos los días, pero sobre todo lo sufren las personas enfermas”, agregó Villena.



En la víspera, el padre Mateo preguntó: "¿Si tuviéramos un 11% del presupuesto, creen que la salud estaría así?" Luego protagonizó una marcha para que se apruebe una Ley que garantice que todas las instancias del Estado destinen más recursos a la atención médica.



Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, salió al paso ante el movimiento y acusó al sacerdote católico de "intentar matar a las personas" al entender que pretende bajar el presupuesto, debido a que según sus datos se destina ahora un 11.5 por ciento a salud.



Conferencia de prensa del ministro Quintana:,