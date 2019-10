"Unity" el disco latino de tributo a Michael Jackson

Canciones míticas de Michael Jackson como "Thriller", "Billie Jean" o "I want you back" revivirán a ritmo de salsa el próximo 14 de abril con el lanzamiento de "Unity", un disco latino de tributo al fallecido Rey del Pop.



El primer sencillo del disco, que se estrenó el martes en Vevo, fue un "Smooth Criminal", interpretado por el cantante Jean Rodríguez bajo la supervisión del arreglista y productor del álbum, Tony Succar.



En un comunicado de la discográfica Universal Music Latin, Succar explicó que los ritmos que influyeron en la obra de Michael Jackson, como el funk americano, el soul o el jazz, proceden de la música africana.



"Lo mismo pasa con la música afroperuana y cubana. No es coincidencia que estas canciones se presten a los sonidos latinos", añadió.



Más de cien músicos colaboraron en "Unity", entre ellos los cantantes Tito Nieves, Jon Secada, Obie Bermúdez, Kevin Ceballo, Michael Stuart o India.



Succar destacó también la participación de los ingenieros de sonido del Rey del Pop, Bruce Swedien y Nick Valentín, en las versiones de "Sooth Criminal" y "Earth Song", y del ganador al Grammy Carlos Álvarez en el resto del disco.



Para "mantener la esencia de cada canción", el productor incorporó elementos de las producciones originales.



"Hasta los arreglos de los vientos, los transcribía usando las producciones de Quincy Jones y las incorporaba a los arreglos de salsa", dijo.



La idea del disco, que recibe su nombre del "matrimonio entre el pop americano y las raíces latinas", nació en una noche de Halloween cuando Succar hizo una versión salsera de la legendaria "Thriller".



Debido a su buena acogida, el productor grabó una nueva versión con su banda que subió a las redes, y poco después diversos "disc jockey" emplearon la canción y le solicitaron que combinara la música de Michael Jackson con ritmos tropicales.