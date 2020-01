Recurren a corte internacional por caso Eduardo León

Raúl Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, informó de que esta instancia presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de Washington para denunciar que las autoridades judiciales de Bolivia no respetaron el debido proceso al anular el título profesional de Eduardo León.



"Mientras no se emita sentencia, se presume su inocencia. El Colegio de Abogados planteó una demanda ante el Tribunal Internacional, espero que haya respuesta”, dijo Jiménez.



Explicó que León debió ser sometido a un proceso en el Colegio de Abogados para que se demuestre si infringió las normas de la profesión. En caso de resultar culpable, se elaboraba una sentencia, la cual hubiera sido llevada al Ministerio Público. "Ahí se lo hubiera procesado", aseveró. Además agregó que la ley utilizada por el Ministerio de Educación para anular el título de León fue declarada inconstitucional en 2006.



El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aclaró que solo se anuló la resolución 4875 que otorga el título en provisión nacional a León.

Graciela Mendoza, esposa de Eduardo León, denunció que las autoridades judiciales y de Gobierno iniciaron una "cacería de abogados" para dejar sin defensa a su pareja.



"Al doctor Maldonado (defensor de León) le abrieron un caso por las mismas falacias (que a) mi esposo, (y) que hoy día tenía que ir a declarar a la Fiscalía. Es una cacería, ya no de brujas sino de abogados; quién va a querer defender a mi esposo si lo van a perseguir", indicó Mendoza