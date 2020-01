Peña Nieto y Trump bajan la tensión y Slim entra al debate

Luego de que un comunicado de la Presidencia de México confirmara que los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump mantuvieron una conversaron telefónica, a fin de reducir la tensión en la relación bilateral tras reconocer las diferencias de sus posiciones sobre el pago del muro fronterizo, el empresario mexicano Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que la "unidad" mostrada por su país ante los ataques de Trump le dará "gran fuerza" a Peña Nieto para negociar con él.

Ambos mandatarios "reconocieron” en el contacto telefónico de una hora sus "claras y muy públicas diferencias de posición" sobre "el pago" del muro y acordaron buscar un punto de equilibrio sin ventilarlo en los medios de comunicación.



Las divergencias entre ambos países crecieron el jueves, cuando Trump le dio un ultimátum a Peña Nieto para que pague el muro fronterizo con el que quiere detener la migración ilegal, pero el presidente mexicano respondió cancelando una visita a Washington, programada para el martes.

Slim, el cuarto hombre más rico del planeta, según la revista Forbes, dijo haber visto "con un gran contento, con un gran gusto y emoción" cómo "se ha unido México, cómo se han unido los partidos, la sociedad civil, mujeres hombres de todos lados, como una sola voz, como un solo ser para apoyar la decisión del presidente". "Esta unidad nacional va a permitir al Gobierno tener una posición de fuerza y con determinación hacer las negociaciones que más convengan a los intereses nacionales", agregó.



Comunicados distintos

Los mandatarios "acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema", añadió el comunicado, difundido por el Gobierno de México.

Poco después, la Casa Blanca difundió un comunicado casi idéntico, solo que no mencionaba el acuerdo de no hablar en público sobre el pago del muro como lo dice el que difundió la presidencia mexicana. "Fue una llamada muy, muy amistosa", dijo Trump durante una conferencia de prensa conjunta en Washington, con la primera ministra británica, Theresa May. Aunque también declaró que la relación comercial con México hace que los estadounidenses sean vistos como "tontos" porque el intercambio deja a Estados Unidos con un déficit de 60.000 millones de dólares al año.

"Como todos saben, México ha negociado mejor y nos ha hecho papilla gracias a nuestros anteriores presidentes. Nos hace quedar como tontos", añadió Trump.

Ese punto también fue abordado en la llamada telefónica, acordada por los equipos de ambos gobernantes.

México y Estados Unidos están dispuestos a renegociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (Tlcan, en vigor desde 1994), por insistencia de Trump, y también están dispuestos a abandonar ese pacto si resultan afectados sus intereses.

Otro punto coincidente en los comunicados es que se menciona la necesidad de que ambos países "trabajen juntos para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas".

Impasse



El ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, había dicho ayer que la relación bilateral de México y Estados Unidos, que comparten una frontera de más de 3.200 km, atraviesa un estado de "impasse", pero que tiene posibilidades de solucionarse.



La situación "es grave en tanto no encontremos un mecanismo para resolverla, porque nos deja en un impasse, pero se mantiene la comunicación y eso es lo que nos da claramente posibilidades de encontrarle una solución", dijo Guajardo, en entrevista con la cadena Televisa.

Guajardo y el canciller mexicano Luis Videgaray se encontraban en Washington preparando la visita de Peña Nieto a Washington cuando su equipo recibió la información sobre el lapidario tuit de Trump, en el que sugería que si el Gobierno de México insistía en no pagar el muro, era mejor que el presidente mexicano cancelara su visita. El ministro de Economía confía en que Trump y su equipo terminarán dándose cuenta de que "la realidad de gobernar es mucho más compleja que una campaña".

Trump "va a tener que aceptar que hay realidades con las que tiene que funcionar", añadió Guajardo en la entrevista.



El jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, empañó aún más la situación al sugerir que Estados Unidos podría financiar el muro aplicando un arancel de 20% a la importación de productos provenientes de México.



Varias voces se han levantado a favor de que el Gobierno mexicano tenga una posición más dura contra Trump, como el expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012), que sugirió usar la carta de seguridad interna en las negociaciones con Estados Unidos.



"En lugar de tener batallones de soldados mexicanos revisando tráileres en carreteras para ver si traen droga (...) vamos a poner a esos mismos batallones a patrullar algunas zonas y que los americanos se encarguen de la preocupación que tienen de las drogas que reciben de América Latina a través de México", planteó.

Restricciones a migración



Al final del día, Trump impuso por decreto nuevas trabas al ingreso al país de "musulmanes radicales" en carácter de refugiados y prometió una "gran reconstrucción" del gigantesco aparato militar estadounidense.



En una ceremonia realizada en el Pentágono para el juramento del nuevo secretario de Defensa, James Mattis, Trump dijo: "No los queremos aquí".

La norma implementará "nuevas medidas de revisión" extremas, en particular para personas que vienen de países vinculados al terrorismo, tales como Siria, Irak, Afganistán, Libia, entre otros

Trump elogia su alianza con Londres

El presidente Donald Trump destacó ayer la "relación especial" entre Estados Unidos y Gran Bretaña y su respaldo al brexit tras recibir en Washington a la primera ministra británica, Theresa May. Durante una breve conferencia de prensa, ambos dirigentes se comprometieron a reforzar los lazos económicos bilaterales, aunque se mantuvieron evasivos sobre la fecha y las características de su futuro acuerdo comercial.

"Creo que vamos a entendernos muy bien", dijo Trump tras recibir personalmente a May, primera dirigente extranjera en visitarlo. El nuevo inquilino de la Casa Blanca comunicó de inmediato que aceptaba una invitación de la reina Isabel II para viajar este año al Reino Unido. "Una de las cosas que tenemos en común es la voluntad de dar prioridad a los intereses de los trabajadores ordinarios", subrayó, por su lado May.

Sorprendente fue la imagen de ambos gobernantes tomándose de la mano al marchar juntos por el jardín de la Casa Blanca.