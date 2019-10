Exdiputado califica como "feminazis" a las mujeres

"Ya me imagino a un fiscal o a un juez presionado por feminazis orinándose en sus pantalones aplicará todo el rigor de la ley y sin justicia", escribió en su cuenta oficial en Twitter el exdiputado suplente de oposición Andrés Ortega.



Ese comentario le valió ganarse cientos de críticas por parte de usuarios de redes sociales, quienes lo tildaron de misógino por señalar que "el feminicidio es una figura (penal) inventada por la demagogia" que "hace creer que la vida de una mujer vale más que la de un hombre".



El aludido, en contacto con EL DEBER, dijo que "es verdad, es lo que pienso. Es importante entender que la violencia contra la mujer o contra los hombres no puede ser separada, el resto es intransigencia. Un persona muerta no es más importante por ser mujer o hombre".



El tuit que escribió el exasambleísta:

"Quien alude a Hittler o al nazismo como argumento es usualmente la persona más tonta en una discusión", escribió un usuarios sobre el comportamiento de Ortega, mientras que otra afirmó que "es un tonto peligroso".



El exlegisaldor señaló además que es "ignorancia y fanatismo" las exigencias de 30 años de cárcel por feminicidio en el caso de la joven que presuntamente fue atropellada por su pareja en la ciudad de La Paz.



Ortega concluyó que "quien reclame por la violencia es un ciudadano que aborrece la violencia (...) Quien hace de ese reclamo algo intransigente, quien lincha a las personas es pues feminazi y eso no solo lo digo yo".



Otra de sus publicaciones:,