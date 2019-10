Achacollo dice que informaba a los ministros sobre el Fondo

Una grabación de voz de la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo reveló que el Ejecutivo estaba informado de lo que ocurría dentro del Fondo Indígena, porque emitía informes mensuales dirigidos a “todos los ministerios”.



Erbol dio a conocer la grabación, en la que la exautoridad habla públicamente a un auditorio de sectores sociales.

“Recibimos dos cartas del Ministro de la Presidencia. Teníamos el informe muy retrasado del Fondo Indígena, a todos los ministerios nosotros pasamos (informes), al ministro de la Presidencia mensualmente (con) el avance de proyectos que tenemos y nos han solicitado el tema de la información ampliada”, dijo Achacollo.



Entonces, la exautoridad agregó: “La observación que nos remiten del Ministerio de la Presidencia es que no hay reportes de lo que es el avance de los proyectos del Fondo Indígena y no están cuantificados en el proyecto global que tiene el Ministerio y eso es lo que ha solicitado el ministro (Quintana) en dos cartas reiteradas”.



Puntualizó que también solicitó la información a través del Ministerio de Transparencia, “O sea, sobre la acumulación de la información del manejo, o del mal manejo que estaría realizando hoy en día el Fondo Indígena”, informó.



Para conocer más detalles, se buscó entablar contacto con Achacollo, a través de su abogado, Édgar Soliz, pero tenía su teléfono celular apagado.



La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, declaró que lo ocurrido en el Fondo Indígena “fue una lección aprendida para el Gobierno respec-to a temas que no se deben cometer en la siguiente gestión”.

Las denuncias que se recibieron, dijo, están en procesamiento en instancias judiciales.



“Más de 500 denuncias que hemos recibido en esta gestión de diferentes sectores (…) encontramos indicios de presuntas irregularidades que involucraban no solamente a servidores públicos, sino también a personas particulares", dijo.



El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, dijo que esa dependencia estatal tiene por ley un representante en el Fondo, pero fue marginado. “Ese funcionario era el que pedía informes sobre todo, y por eso es que lo fueron marginando del directorio”, afirmó.



Arce señaló que en la interpelación explicó el tema con detalle. “Pero el show mediático, eso quiere la gente, cómo no les gustaría meterme en el baile. Los documentos están en la Asamblea”, indicó