Se resisten al cierre de la empresa estatal Mutún

José Luis Parada, presidente de Directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) representante de la Gobernación de Santa Cruz, dijo este martes que no se puede cerrar la empresa estatal porque ya se ha destinado la ejecución presupuestaria para la gestión 2016.



Ayer, Álvaro García Linera, en calidad de presidente en ejercicio, confirmó el cierre de la ESM hasta que el Gobierno consiga un acuerdo para financiar la reactivación del proyecto siderúrgico Mutún.



“Hemos aprobado el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2016 y se consignan 9,5 millones de bolivianos para funcionamiento de la ESM, por lo tanto esta gestión su funcionamiento está presupuestado. La ESM no se va a cerrar, si el Gobierno quiere cerrarla necesitará una ley, no se la puede hacer de forma verbal, si no hay una ley la ESM no se puede cerrar y tiene que seguir funcionando”, afirmó Parada.



El presidente de Directorio de la ESM, en representación de la Gobernación cruceña, dijo que la implementación del proyecto Mutún es una necesidad nacional por las divisas que recibirá el país y por la generación de empleos que demandará.



“Vamos a seguir buscando otras empresas y vamos a hacer público el interés de otras empresas para que el Gobierno las considere y llegar a la inversión total que es más de 2.100 millones de dólares hasta la industrialización del Mutún”, acotó.



Lea también: El Gobierno congela el proyecto Mutún



Trabajadores de la ESM en vigilia

?

En cuanto a la vigilia que llevan los 94 trabajadores de la ESM exigiendo salarios, Parada dijo que se les ha pagado hasta agosto y solucionar este problema no demandará más de 2 millones de bolivianos, recursos que pueden ser cancelados por el Gobierno con los recursos que dejó la Jindal Steel and Power.



38 millones de dólares que dejó Jindal



“Se han cobrado 36 millones de dólares de las boletas que se ejecutaron de la Jindal y 2 millones que pagó la empresa pro la explotación anticipada, en total el TGN tiene 38 millones, pedimos 600.000 dólares de los 38 millones para solucionar el problema de los trabajadores de la ESM”, concluyó Parada.