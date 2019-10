Ramones: "Nuestro cine debe verse en el mundo"

El humorista, actor y productor mexicano, Adal Ramones, que será uno de los conductores de la III Edición de los Premios Platino, dijo que el cine iberoamericano "debe verse en todo el mundo" debido a su calidad.



"Tenemos historias, gente para contarlas, interpretes, y ahora lo que se ha desarrollado en todos los renglones de dirección de arte es fabuloso, es impresionante. Y eso lo debe conocer el mundo no puede quedarse en estos países, esto es un arte tan bien realizado que debe de verse en todo el mundo", expresó.



Además, mostró su satisfacción por la realización de este tipo de iniciativas, ya que a su juicio, "más allá" de promocionar al país anfitrión, sirve para "romper las fronteras" del cine para que pueda verse "en otras latitudes".



Según el conocido conductor de televisión mexicano "la factura" y el tipo de realización "preciosista" en ámbitos como la edición, la dirección de arte, entre otros, "habla de la preparación de un montón de chicos", que en su opinión, "se están apoderando" de las cámaras y el diseño de sonido, que son una muestra del "nivel tan grande" que poseen las películas iberoamericanas.



Desde su óptica, señaló que se debe trabajar en el desarrollo de comedias y de historias que "toquen el sentimiento" así como la denuncia, e hizo énfasis en avanzar en la distribución y la exhibición de las películas.



"Nuestro cine nunca será, y espero que no, que una criatura gigante destruya Buenos Aires, espero que no sea nuestro cine.