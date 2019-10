Médicos salen en marcha de mandiles blancos

Una marcha de mandiles blancos está anunciada para mañana, a las 10:00, por los médicos del país en apoyo a sus colegas de Santa Cruz que en las últimas semanas han sufrido la detención por denuncias de negligencia.



El presidente del Colegio Médico cruceño, Erwin Viruez, aclaró que no se escudan en la impunidad, pero piden procesos justos y garantías para ejercer la profesión.



“Los fiscales y jueces nos encierran como delincuentes comunes, aparte que somos presa de extorsiones para ser liberados”, indicó Viruez.



Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, adelantó que si la justicia no libera a los médicos detenidos el martes van a un paro nacional de 24 horas tanto en el sector público como en el privado.



“El médico no sale de su casa con el pensamiento de hacer daño a sus pacientes. Necesitamos de una ley que hable de conformar tribunales especiales para juzgar los delitos”, acotó Cruz.