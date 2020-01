Muere boxeador cruceño en Trinidad

Fabio Dorado, de 16 años, falleció este jueves en Trinidad a causa de una golpiza que recibió el viernes en el coliseo principal de la capital beniana. Dorado disputaba un combate en un octágono previo a una velada de MMA. El cuerpo será trasladado en las próximas horas a Santa Cruz.

El joven, que boxeaba con un rival de mayor edad y peso, cayó malogrado en el último de los tres asaltos pactado para el combate. Después de recibir una serie de golpes, Dorado cayó desplomado. Al cabo de unos minutos fue trasladado al hospital Germán Busch, donde fue ingresado a terapia intensiva.

En este nosocomio fue intervenido de un hematoma subdural (acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro y la superficie del cerebro). Después de cinco días de luchar por su vida, perdió la batalla la madrugada de este jueves. El fallecimiento del joven boxeador una vez más enluta al deporte nacional.

La Fiscalía de oficio

El Ministerio Público de Beni iniciará una investigación de oficio sobre este caso. "No puede pelear un menor de edad con otro mayor. Queremos que se esclarezca ¿quién era el organizador?, ¿por qué el árbitro permitió que se pelee en desigualdad de condiciones?", se preguntó el mayor Iván Zambrana, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Trinidad.

Zambrana afirmó a DIEZ que tras recibir el informe policial solicitó de inmediato la investigación del caso. "Extrañamente sus familiares no hicieron la denuncia, esto nos preocupa. Esto no puede suceder. No pueden pelear hasta matarse", indicó.