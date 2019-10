"Aunque no aprueben la reelección, ya hicimos historia"

El presidente Evo Morales expresó este jueves que no se siente preocupado por la posibilidad de que el No a la modificación de la Constitución Política del Estado, para habilitar a una nueva reelección al al presidente y vicepresidente, se imponga en el referendo del 21 de febrero, porque al final su gobierno ya hizo historia.



Morales dijo que expresó este criterio la noche de ayer al ver al vicepresidente Álvaro García Linera “un poco amargado y preocupado”.



“¿Qué está pasando compañero? (le dije). No me confió de qué estaría preocupado y le digo: ‘si estamos bien, cómo va estar preocupado, amargado, debemos estar felices, contentos, hemos hecho mucho. Aunque no aprueben finalmente nuestra reelección, no importa, hicimos historia gracias al pueblo boliviano”, manifestó Morales en rueda de prensa en la ciudad de Santa Cruz.



El próximo domingo 21 de febrero se realizará el referendo de reforma constitucional que definirá si Evo Morales y Álvaro García Linera son habilitados para una nueva reelección para la gestión 2020-2025. El mandatario señaló que ese día conocerá si el pueblo boliviano lo quiere o no como presidente para un nuevo periodo. “Es lo más democrático”, apuntó.