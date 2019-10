Sean Penn entrevistó a "El Chapo" en la clandestinidad

Sucedió lo que casi nadie esperaba: una entrevista exclusiva que el recién recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán brindó mientras seguía en la clandestinidad a nada menos que al actor Sean Penn.



- ¿Cuál es la perspectiva para el negocio? ¿Crees que va a desaparecer o crecerá más?

- No. Esto no va a terminar con el paso del tiempo, somos más personas. Esto nunca va a terminar.



Así le contestó el narcotraficante vivo más famoso del mundo al actor ganador del premio Oscar en algún lugar de la selva mexicana en octubre del año pasado.



La exclusiva que brindó el Chapo fue publicada en el sitio web de la revista Rolling Stone un día después de la detención del capo y la BBC hizo eco de la misma.



En ella, Penn relata como se trasladó desde Los Ángeles, Estados Unidos, hasta una ciudad en México siguiendo las instrucciones de la gente de Guzmán.



En la extensa entrevista, Guzmán Loera relata sus orígenes como narcotraficante y explica su visión del futuro del negocio de la droga en el mundo.



"El día que yo no exista no va a mermar nada el tráfico de droga", afirmó El Chapo cuando fue consultado si se sentía responsable por la violencia en México.



"Lo que yo hago es defenderme nada más. ¿Que yo ande buscando problemas? Jamás", aseguró Guzmán.



Es la primera entrevista que Joaquín "El Chapo" Guzmán brindó en su vida.



El Chapo no tuvo reparos ni falsa modestia a la hora de definir su posición en el tablero mundial del narcotráfico.



"Yo trafico más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y botes", afirmó el viejo líder del cartel de Sinaloa.



La publicación de Rolling Stone añade que Penn y El Chapo tuvieron más de un encuentro y también participó en ellos la actriz mexicana Kate del Castilla.