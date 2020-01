Suárez denuncia al juez Carvalho por prevaricato

El exgobernador de Beni y vicepresidente del Movimiento Demócrata Social, Ernesto Suárez, anunció que presentará una demanda por prevaricato en contra del juez José Pedro Carvalho, que el pasado 16 de marzo ordenó su detención preventiva en el penal de Mocoví por una acusación de legitimación de ganancias ilícitas.

Suárez, que el miércoles salió con libertad irrestricta del penal, ayer acudió a la Secretaría del juzgado Anticorrupción para firmar el libro de asistencia, tal como lo establece la orden de libertad, pues debe presentarse ante la autoridad judicial los días 1 y 15 de cada mes.



“Me dejaron en indefensión, porque en la imputación no figuraba el flujo migratorio, de lo contrario yo podía demostrar todas las mentiras y barrabasadas que sacaron en su momento”, dijo Suárez a EL DEBER y explicó que el Ministerio Público presentó un supuesto flujo migratorio solicitado a Migración a través de un requerimiento fiscal el día anterior de la audiencia y que fue extendido a primeras horas del 16 de marzo, pero con información incompleta.



En ese documento, según Suárez, solo reportó la llegada de los dos viajes que hizo a Estados Unidos y no contempló otras salidas del país y esa información incompleta sirvió para que el juez Carvahlo lo remita al penal de Mocoví bajo el argumento de que existía peligro de fuga. Contó que como muestra de que no se irá del país, en 2011 entregó su pasaporte al Juzgado Penal Segundo y explicó que en ese documento figura los dos viajes que hizo a EEUU. EL DEBER intentó comunicarse con el secretario de justicia de la Gobernación de Beni, Alejandro Yuja, para conocer su opinión sobre la denuncia que presentará Suárez contra el juez Carvalho, pero no pudo ser ubicado, pues no atendió las llamadas telefónicas.

Denuncia en la OEA

La dirigencia de los demócratas esperan fecha para la audiencia con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la que presentarán el caso Suárez y persecución política contra los opositores