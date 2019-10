Hombre desnudo en NY pide hablar con Trump

Un hombre revolucionó el icónico centro de Nueva York cuando en pleno Times Square caminó completamente desnudo en reclamo de una audiencia con el candidato presidencial estadounidense del partido republicano, Donald Trump.



Se trató de un hombre de unos 20 años que decidió pasearse desnudo por las calles de Nueva York. Varias personas lo habían visto en la calle 47 cerca de Rockefeller Center antes de que emprendiera rumbo hacia el oeste para dirigirse hacia Times Square, en cuyas inmediaciones hizo un alto en su camino para subirse a las escaleras de Duffy Square donde permaneció una hora gritando obscenidades, según informó el portal New York Post.



"Donald Trump, ¿dónde estás?", reclamó el hombre desnudo al candidato presidencial que tenía previsto un acto en New Hampshire más tarde. También dijo cosas como "¡Cuánto amo la moda, me ha enseñado tanto!" y nombró a dos fotógrafos famosos: “Te amo, Bruce Weber" y “Te amo, Mario Testino", gritó.



La Policía bloqueó el tránsito a hora pico con la intención de lograr que el hombre se bajara del lugar. Mientras las autoridades trataban de convencerlo para que descendiera, él mandó besos a los transeúntes, bailó y provocó a los oficiales tocándose sus partes.



Finalmente, pasadas las 9.10 de la mañana, saltó, aunque antes escupió en la cara a uno de los policías. No es la primera vez que alguien sin ropa aparece en Times Square, ha habido varios incidentes del mismo estilo en los últimos años, que se convierten rápidamente en anécdotas para los turistas congregados en el lugar.