Costas decide no liderar la campaña por el No

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, descartó liderar una campaña nacional por elvoto negativo en el próximo referéndum sobre la repostulación del presidente Evo Morales al cargo en 2019 y convocó a los líderes políticos a no encabezar esta campaña, ni a usarla de manera proselitista, y dejar en manos de la sociedad civil este movimiento.



“No voy a encabezar la campaña por el No, voy a hacer una campaña como un ciudadano. Lo voy a hacer porque cuando se le ganó al Movimiento Al Socialismo (MAS) se lo hizo sin candidato de oposición, sin partido político, se ganó con postulados y principios”, declaró Costas el lunes, en el programa ‘Que no me pierda’ de la Red UNO.



La primera autoridad de Santa Cruz añadió que esta campaña no debe ser tomada en cuenta como una campaña electoral. “No debemos llevar agua a nuestro molino, no debemos dividir a la oposición”, acotó.



Costas no buscará otra reelección



Por otra parte, Costa ratificó su decisión de no ir a una nueva elección a la Gobernación cruceña, pese a la posible modificación que pueda sufrir la Constitución Política del Estado, dejando en claro su aspiración de hacer frente en las urnas a Morales en las próximas elecciones presidenciales de 2019.



“Yo estuve un periodo como gobernador y tuve el derecho de una reelección, ahora, por más que se cambie la constitución, no voy a ir a otra elección aunque tenga el 90% del apoyo porque respeto la democracia”, concluyó.



Lea también: Morales duda que un líder oriental se haga del poder



El 26 de septiembre, tras sesionar más de 20 horas continuas, la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en La Paz por más de dos tercios, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, referida al artículo sobre la reelección presidencial.