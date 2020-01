Crece demanda de permisos para viajes de menores

La demanda de permisos de viajes para menores de edad a escala nacional y al exterior del país creció en la última semana, obligando a las autoridades encargadas a aumentar personal y a abrir más puntos de atención ciudadana para agilizar los trámites.Uno de los puntos de mayor afluencia es la terminal Bimodal, donde hasta la semana pasada había una sola oficina, pero la Defensoría de la Niñez, a la cabeza de su directora, Roxana Ortiz, logró que le cedan un ambiente para la atención al público.Ortiz informó que de enero a la fecha ya se extendieron más de 28.000 permisos; sin embargo, aseguró que la última semana, cada día, se están emitiendo casi 1.000 permisos.Los documentos son extendidos a padres de familia o tutores previa presentación de requisitos en los puntos de la terminal Bimodal, la central de la Defensoría en la zona (zona del zoológico) y en la biblioteca de la plaza del Estudiante.Padres de familia han formulado quejas por la falta de personal en dichas oficinas para atender de forma rápida. “A veces hasta uno pierde su viaje porque no le entregan rápido el permiso, además, son muchos los requisitos”, opinó una madre que ayer hacía fila en la Bimodal.La directora manifestó que se está haciendo todo lo posible por satisfacer las demandas. No obstante, hizo notar que hay desorientación y también descuido de parte de los papás.Explicó que la Defensoría solo hace cumplir la ley, que señala los requisitos que se deben de cumplir para obtener un permiso de viaje para un menor de edad. Asimismo, manifestó que muchos padres de familia o tutores llegan a la fila sin portar ningún documento e incluso media hora antes de emprender viaje y exigen que se les dé el documento en cuestión de minutos. “Reclaman de forma airada sin tener ninguna consideración al funcionario”, expresó la funcionaria.Ortiz hizo notar que mucha gente adulta que llega con sus hijos menores a la capital cruceña no porta el permiso correspondiente, lo que significa que en algunas ciudades no se está cumpliendo con la norma.Más adelante la defensora también se refirió a los supuestos cobros que se hace a los solicitantes. “La atención del permiso es gratuita”, dijo, aunque aclaró que muchas veces la gente acude sin ningún documento, por lo que deben pagar por fotocopias que se sacan fuera de la oficina.Con respecto a los tramitadores que ofrecen sus servicios como testigos por Bs 10, informó de que a partir de esta semana se dispuso de gendarmes y de policías para ahuyentarlos.Los permisos para viajes al exterior deben ser extendidos por los jueces de la niñez. En Santa Cruz hay tres jueces y la última semana cada uno firmó más de 300 por día, lo que significa un promedio de 1.000.Los permisos también son extendidos por jueces de Montero para salidas desde el aeropuerto Viru Viru. En esta terminal aérea también hay un punto de atención de la Defensoría de la Niñez, pero pertenece a Warnes