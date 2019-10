La expareja de Evo dice que la obligaron a mentir

"No puedo creer que alguien pueda tener así a la madre de sus hijos". Con esta frase comienza el relato de Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales, sobre lo que le ha tocado vivir en los últimos meses, luego de que fuera detenida y acusada, entre otros delitos, de enriquecimiento ilícito.



La también ex gerente de la empresa china CAMC habló con un equipo periodístico de TeleTrece (medio chileno) desde su encierro en la cárcel de Miraflores en La Paz. Dijo que la obligaron a mentir sobre la existencia de su hijo y apuntó al ministro Juan Ramón Quintana. Dijo que fue quien, supuestamente, armó la tramoya en su contra.



"Es él (Quintana) quien montó todo esto y que ha inventado todo, porque yo decidí contar la verdad después que ellos me obligaron a mentir. Y cuando vi que esa mentira era para perjudicarme, no acepté. Evo se está dejando llevar", dice Zapata en una parte de la entrevista.



La entrevista ocurrió el martes 26 de abril a las 10:00, un día después de que Morales se sometiera a la prueba de ADN. El reportaje completo fue difundido la última noche de abril, este domingo, en la señal de T13.



En el reportaje, se le consulta sobre el supuesto hijo que tuvo con el mandatario a lo que ella responde, que está con una gente que la está ayudando, y que le gustaría que "ustedes (periodistas) lo conocieran".



"Voy a ver si puedo hacer que lo conozcan y que lo puedan filmar sin mostrar su cara. Quiero que el mundo sepa que estoy diciendo la verdad, y su padre sabe que es así, y a mí se me está haciendo mucho daño con todo esto. Me tienen presa sin sentido, con puras acusaciones sin fundamento", exclamó.



El ministro de la Presidencia, a quien apunta la ex pareja de Evo, la semana pasada se refirió de esto modo, en la Red uno,sobre los dichos de Gabriela y de Cristina Choque, ex funcionaria de la cartera de Estado que él dirige y también presa por el caso Zapata: "Ja ja ja ja (carcajadas) Y a usted qué le parece, qué le parece la "novelita". Creerle a la señora Zapata o creerle a la señora Choque es como creer que "Al Capone" (famoso gánster) es un santo".,