Iglesia advierte que ‘mentiras’ ponen en riesgo la paz social

“En nuestra sociedad hace mucha falta abrir espacios al espíritu de la verdad, para aclarar y vencer a las tantas mentiras que apuntan a defender intereses y poderes ocultos que suscitan sospechas y desconfianzas, además de crear un clima de desconcierto, incertidumbre y miedo que ponen en grave riesgo la convivencia pacífica”.



Esa fue la convocatoria del arzobispo de Santa Cruz, Sergio Guaberti, en su mensaje dominical que dio desde la catedral cruceña.

El monseñor aclaró que en el sentido bíblico, “la verdad es la que pone a la luz los propósitos ocultos y desenmascara las medias verdades y las mentiras que a menudo marcan nuestras relaciones con Dios y con los hermanos”.



El mensaje del arzobispo llega en un momento en que la palabra “mentira” resuena por todos lados. Por ejemplo, el Gobierno habla de un ‘cártel de la mentira’ en el caso del supuesto tráfico de influencias; por su lado, el periodista Carlos Valverde que destapó el caso Zapata asegura que el presidente Evo Morales ‘no dice la verdad’.



Durante las últimas semanas, la convivencia pacífica también se ha visto interrumpida por violentas protestas. Los discapacitados cumplen este miércoles 25 un mes de protestas en la sede de Gobierno pidiendo un bono de Bs 500. Durante este tiempo se colgaron de un puente y pasaron duros enfrentamientos con la Policía, en los que hubo heridos. Hasta ahora el Gobierno no logró un acuerdo definitivo.



En la última semana, los fabriles junto a trabajadores de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex) salieron a las calles exigiendo su reincorporación. Fueron reprimidos por la Policía y uno de los obreros resultó gravemente herido. Tampoco hay una solución al conflicto.



Contra la confrontación

Las voces de la oposición y el oficialismo político en el país, además de analistas, también creen que es importante imponer la verdad, para que se aclaren muchos temas.



El senador opositor, Óscar Ortiz, destaca que la Iglesia recoja ese sentimiento de frustración que tiene la población frente a las manifestaciones “de odio que exponen algunas autoridades, por esa apuesta de promover confrontaciones con tal de ocultar la verdad, las responsabilidades y la corrupción”.



Ortiz señala que el Gobierno está provocando una sensación en la ciudadanía de que vuelven días de confrontación y división.



La senadora oficialista, Adriana Salvatierra, señala que si el mensaje del arzobispo está dirigido a acabar con la mentira, que cree que se tejió alrededor de la imagen del presidente Evo Morales, está en un marco de justicia, dado que el MAS está “precisamente en proceso de resquebrajamiento del montaje que fue utilizado para desgastar una imagen pública, que afectó al presidente Morales y al proceso de cambio.



El politólogo Alberto Careaga señala que esta preocupación de que salga la verdad a la luz no solo es de la iglesia, sino de todos los ciudadanos. “No es bueno atrincherarse en doctrinas que no hacen nada bien al país”, argumentó.



El analista remarcó que “es el momento de enseñar con el ejemplo de la conducta” y que eso tiene que salir de los gobernantes a todo nivel, para que se promueva la convivencia pacífica que tanto hace falta y dejen las confrontaciones