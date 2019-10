Perito limpia el arma de Nisman con papel higiénico y se ve en video

La investigación por la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman volvió a quedar este lunes en entredicho tras la difusión de un vídeo policial que muestra a un perito limpiando con papel higiénico el arma que fue hallada bajo su cadáver, entre otras irregularidades.



La fiscal de la causa, Viviana Fein, y altos cargos del Ejecutivo argentino restaron importancia a las imágenes difundidas anoche en el programa Periodismo Para Todos y defendieron la actuación de los peritos que trabajaron en la escena de la muerte de Nisman.



El fiscal fue encontrado sin vida en su casa el pasado 18 de enero, tras denunciar a la presidenta, Cristina Fernández, por encubrimiento de supuestos terroristas iraníes en el atentado a la AMIA.



"La escena del hecho no se contaminó, fue debidamente preservada", aseguró Fein en radio Vorterix.



Gobierno justifica la acción



El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, declaró a la prensa que la difusión del vídeo de la Policía "no cambia absolutamente nada", aunque instó a los argentinos a cuestionarse "por qué eso se hizo público, porque debiera ser de exclusividad del sumario".



La grabación muestra a un perito con guantes que retira parte de la sangre con un dedo para leer la identificación del arma y después limpia esa parte con papel higiénico por orden de Fein.



En otro plano, puede verse el cargador recién extraído, sin sangre, y un poco después, al perito con guantes ensangrentados que toca el cargador y las balas que extrae del mismo.



Fein precisó que la labor realizada por el experto "no es limpiar el arma, es tratar de localizar la numeración del arma y su calibre con un elemento como era en ese momento el papel higiénico".



A su juicio, fue "imperativa" esa manipulación de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió la bala que mató a Nisman para poder identificarla.



Especialistas critican a peritos



El vicepresidente del Colegio argentino de peritos médicos legistas, Ernesto Duronto, se mostró en desacuerdo y denunció en radio Mitre que sus colegas hicieron "todo lo que no se debe hacer".



Duronto comparó la limpieza de la pistola a "actuar como un sicario" al argumentar que de esa forma "se borra todo, todo, no solo la sangre sino impresiones que pueda haber debajo de ella".



En declaraciones, la abogada penalista Marta Nercellas opinó que "se quedaron sin prueba, hicieron desaparecerla" al denunciar la "muy poca seriedad" con la que trabajaron.



Nercellas fue una de las personas a las que Nisman reveló anticipadamente que pensaba denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas, plan que concretó el pasado 14 de enero.



Esta abogada expresó que es "una irregularidad muy fuerte" que fueran funcionarios gubernamentales, como el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quienes dirigiesen el operativo esa noche ya que, a su juicio, "el Poder Ejecutivo era el principal sospechoso".



Berni sostuvo que su llegada al domicilio de Nisman fue posterior al peritaje en el baño y remarcó que "toda la investigación fue conducida por Fein, en presencia del juez".



La única coincidencia entre las múltiples voces que se sumaron este lunes a la polémica fue la veracidad de las imágenes difundidas.



La existencia de irregularidades en la escena de la muerte de Nisman ya había sido denunciada por la testigo ocasional Natalia Fernández, quien declaró haber visto a "unas cincuenta personas" en la casa del fiscal y detallar que "tocaban todo", "tomaban mate y pidieron medialunas".



Muerte de Nisman



Alberto Nisman, fiscal especial de la investigación por el atentado contra la mutualista judía AMIA en 1994, fue hallado muerto en su casa de un tiro en la cabeza, en circunstancias aún sin aclarar.



Transcurridos más de cuatro meses, la investigación por su deceso permanece estancada y hay fuertes divergencias entre la investigación oficial y la encargada por la exmujer de Nisman y querellante en la causa, la jueza Sandra Arroyo Salgado.



Arroyo Salgado afirma que fue asesinado, pero la fiscal Fein mantiene abierta la puerta a un posible suicidio, al afirmar que no existen pruebas concluyentes para descartarlo.



La Justicia argentina archivó la denuncia de Nisman contra Fernández por "inexistencia del delito".