Gobierno diseñará plan nacional para afrontar los efectos de la sequía

El presidente Evo Morales y al menos siete ministros elaborarán este domingo un plan de emergencia para paliar los efectos de la sequía que se registra en algunas regiones del país, caso de Santa Cruz, donde los productores advierten severas consecuencias.



El mandatario expresó su preocupación por la anticipación de ese fenómeno climático, que afecta principalmente a las zonas productoras de alimentos estratégicos. Refirió que dicho plan será coordinado con los ministerios de Defensa, de Gobierno, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente, de Planificación y de Economía.



"Eso está previsto para el domingo, toda la tarde nos vamos a reunir para ver un plan de emergencia", confirmó Morales, en conferencia de prensa, en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz. Exteriorizó que se verá la posibilidad de crear programas, políticas y tomar decisiones en la parte legal.



Morales tras reunirse con representantes del sector agropecuario y pequeños productores de Santa Cruz, dijo que existe una coincidencia del 80% sobre los efectos que está causando la sequía. "Ambos sectores me dijeron que necesitan condonación de deudas y para eso veremos reprogramación de deudas y también me alertaron que si no nos movilizamos rápido podríamos importar algunos productos", señaló.



La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó que los productores de varias zonas productivas de Santa Cruz están afectados hace más de cuatro meses por un extrema sequía.



En tanto que la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) reportó más de $us 90 millones en pérdidas por la sequía que destruyó más de 100.000 hectáreas de cultivos en Santa Cruz.