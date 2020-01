Colombia cuestiona informe estatal del accidente de LaMia

El director de Aeronáutica Civil de Colombia, Alfredo Bocanegra, cuestionó el informe que brindó la semana pasada el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, donde indicó que dentro de la investigación realizada se concluyó que la responsabilidad de la caída del avión era tanto del piloto fallecido Miguel Quiroga Murakami y de la empresa LaMia, cuyo gerente está detenido preventivamente en el penal de Palmasola acusado de homicidio culposo.



“Esto no es posible ni jurídica ni fácticamente porque es el país donde se impacta una aeronave, en este caso Colombia, el que tiene que adelantar la investigación oficial y dar los resultados”, precisó Bocanegra en una entrevista en Caracol Radio, donde además afirmó que los resultados oficiales de lo ocurrido serán presentados por Aeronáutica Civil y no por otra autoridad de otro país.

“Bolivia no tiene la facultad, no tiene la competencia, por la base, para dar resultados oficiales de investigación”, expresó Bocanegra en la entrevista con la emisora de radio y calificó lo ocurrido entre una indelicadeza y al menos una imprudencia.



La autoridad colombiana añadió que es necesario decir la verdad sobre el accidente y que la información que hay en las dos cajas negras recuperadas de la nave, permitirán que se analice aspectos como el costo de combustible, subsidios y otros aspectos que permitirán entender lo que ocurrió aquella vez.

Cautela estatal

EL DEBER intentó conocer la versión del Ministerio de Obras Públicas, pero los comunicadores de esta cartera de Estado indicaron que el ministro no estaba en la ciudad y luego se informó de que probablemente hoy brinde una conferencia de prensa para referirse al tema.



El que sí habló sobre las declaraciones de Bocanegra fue el fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, que desde su oficina en Sucre dijo que las afirmaciones colombianas no afectaban la investigación de la Fiscalía boliviana, pues es una indagación penal.



Jerjes Justiniano, abogado del gerente de LaMia, calificó de correctas las afirmaciones de la autoridad de aeronáutica colombiana y dijo que lo correcto es que las pesquisas se realicen en Colombia.



También se pronunció sobre las afirmaciones de la autoridad colombiana el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que defendió el trabajo hecho por el Gobierno y aclaró que este era un informe que fue elaborado para la consulta de quienes realicen la investigación penal del caso LaMia.



Quintana aclaró que lo realizado por el Ministerio de Obras Públicas fue un proceso interno, que no perjudica las acciones del Ministerio Público.

Finalmente, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que no conocía las declaraciones de Bocanegra y prefirió no comentar

El lunes se emitirá un primer informe

El próximo lunes Aeronáutica Civil presentará un primer informe sobre la investigación acerca del accidente del avión de la empresa LaMia, que transportaba a los jugadores, directivos, periodistas e hinchas del club brasileño Atlético Chapecoense y que se cayó el 28 de noviembre en el municipio de La Unión (Colombia).



No se sabe si en este informe de las autoridades colombianas se darán datos de las cajas negras que fueron enviadas a Gran Bretaña para su apertura y análisis.

Por otro lado, aún no hay ningún informe de la comisión tripartita de investigación que se conformó el 8 de diciembre entre las fiscalías de Bolivia, Colombia y Brasil.