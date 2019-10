Gobierno descontará 8 días a maestros de Potosí

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que los maestros de la ciudad de Potosí sufrirán ocho días de descuento de sus salarios por haberse plegado al paro cívico de casi un mes en esa región del país, como parte de las protestas por un pliego de 26 puntos.



"No hay compromiso de no descontar. En la mesa de diálogo, respondimos que se aplica el descuento. Hubo un pedido de aplicar un descuento y eso está en análisis para no cometer injusticias", señaló la autoridad.



Informó que en el caso urbano es un alto porcentaje y en el área rural es casi mínimo en número de profesores que sufrirán la medida por no asistir a sus fuentes laborales. Los dineros se devolverán a las unidades educativas para compras que necesiten.



En total son cerca de ocho días, pero eso se va descontando en función de certificados que se puedan presentar. El descuento va con la boleta de septiembre porque en agosto estamos pidiendo todos los informes", agregó Aguilar.