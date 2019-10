Condori devuelve Bs 600.000 del Fondo

El exejecutivo de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia Damián Condori hizo ayer la devolución de Bs 600.000 que no fueron ejecutados del Fondo Indígena e iban a ser destinados a una obra de fortalecimiento institucional de esa organización.



La encargada de dar esa información fue Audalia Zurita, abogada de Condori, quien está detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, e informó a la red Erbol que su cliente entregó el dinero a la Cuenta Única del Tesoro del Banco Central de Bolivia (BCB). Además, denunció que por otro proyecto de más de Bs 500.000, también observado por la intervención del Gobierno, la liquidadora del Fondo se resiste a recibir los documentos de descargo.



Al respecto, el exlíder de la Csutcb Joel Guarachi dijo que con este hecho se demuestra que Condori es un preso político porque al Gobierno le conviene que esté preso. Pidió una auditoría a los proyectos que Condori firmó.



Según la agencia ANF, el exdirector del Fondo Marco Antonio Aramayo denunció que el contralor del Estado, Gabriel Herbas, dejó de hacer seguimiento a las investigaciones y no aporta en nada al Ministerio Público en el caso Fondo desde que su esposa, Gloria Zamorano, fue involucrada. Además negó que la ex- candidata a la Gobernación de La Paz por el MAS, Felipa Huanca, hubiera presentado descargos por los fondos que recibió de un proyecto de la entidad que dirigía