Llally denuncia intento de homicidio en Uncía

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, presentó una denuncia formal contra cuatro presuntos funcionarios de la alcaldía de Uncía, Potosí, a quienes acusa de intento de homicidio y robo agravado.



La documentación fue dejada ante la Fiscalía de Distrito de esa región del país, luego que la pasada semana fue agredido por los supuestos personeros y algunos comunarios de la región nortepotosina, cuando realizaba campaña por el "No" a los estatutos autonómicos.



"Yo estaba socializando el tema del estatuto y miembros de la alcaldía vinieron a agredir a mi persona, me golpearon y amenazaron con no dejarme entrar a otras comunidades", contó el dirigente al momento de recordar el hecho.



Según el dirigente, sufrió robo de su maletín, en el que se encontraba documentación importante de Comcipo y aseguró que como organización no detendrán su campaña de rechazo al estatuto de Potosí, debido a que consideran que no favorece al departamento.



Llally sostuvo que como cívicos tienen 52 puntos observados en 29 artículos del estatuto autonómico de Potosí. Su campaña será hasta el 16 de septiembre, cuatro días antes que la población acuda a las urnas.