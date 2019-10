Amalia Pando vuelve a la radio por un mes

La reconocida periodista Amalia Pando, quien hasta hace una semana dirigió el programa "En Directo" de la red Erbol, pasará desde el lunes próximo a ser parte de Radio Deseo. La noticia fue aplaudida por sus seguidores de las redes sociales.



“Hola soy Amalia Pando y estoy aquí para darle malas noticias al Gobierno, estoy de vuelta en septiembre, a partir del lunes 7, todas las mañanas de 9 a 12, en el horario en el que siempre hemos estado”, saludó Pando desde Radio Deseo, la emisora perteneciente a la organización Mujeres Creando.



Pando, una de las más conocidas periodistas bolivianas, dejó Erbol el pasado 27 de agosto. En su carta de renuncia, que fue aceptada después de un mes, denunció una asfixia económica del estado contra la radio emisora que la albergó durante 8 años, y desde donde realizó en muchas oportunidades duros cuestionamientos contra el Gobierno.



El breve periodo de ausencia de Pando en los medios radiales, fue lamentado por la población, por lo que la noticia de su retorno inmediatamente causó repercusiones en las redes sociales.



“No se equivoquen esto no es radio Erbol, es `Deseo´ y este es nuestro aporte concreto por la lucha de la libertad de expresión”, sostuvo María Galindo, de la organización feminista.



Pando renunció el 9 de agosto a Erbol, dijo, como una manera de evitar que continúe “la asfixia económica”. Aseguró que la medida tenía el objetivo de “intentar salvar a la empresa”, ya que el Gobierno “detesta y rechaza la crítica”, dijo.



Tras este anuncio un grupo de ciudadanos organizó un colectivo "en defensa de la libertad de expresión", denominado “todos somos Amalia”, quienes publicaron una convocatoria vía Facebook y encararon diversas actividades de sensibilización un busca de recaudar fondos para salvar la radio emisora.



Sin embargo, el directorio de la radio resolvió aceptar la renuncia de Pando. Los fondos recaudados fueron parcialmente invertidos para pagar la señal satelital.



Pando tiene 35 años de ejercicio periodístico, es una referente en el periodismo boliviano, por su militante defensa de los derechos humanos.



En su trayectoria, recorrió diversos medios de comunicación: RTP, Canal 7, PAT, Erbol,y el canal universitario, entre otros.



Ahora incursionará en el horario estelar de radio Deseo, que se transmite por frecuencia modulada en la ciudad de la Paz por 103.3 f.m. y que también es transmitido en línea para el resto del territorio en www.radiodeseo.com