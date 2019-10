La historia de la foto de la mujer que se enfrenta sola a la Policía

Es la imagen que está dando vuelta al mundo. Una mujer negra se enfrenta sola a un contingente policial que está equipado y armado para reprimir una protesta. Lo hace con gesto pacífico y recibe como respuesta agresividad. La paz contra la violencia.



Se trata de Ieshia Evans, una enfermera de 28 años y madre de un niño de 5, que viajó desde Nueva York para participar en las protestas el domingo en Baton Rouge, capital de Luisiana, Estados Unidos, en contra de la violencia policial hacia personas negras.



La imagen fue tomada el domingo por el fotógrafo freelance Jonathan Bachman para Reuters, que contó a The Atlantic cómo tomó la foto.



"Creo que oí a una mujer decir que la iban a arrestar, y luego la vi a ella, plantada en primera línea en la carretera. Para mí parecía decir: "Van a tener que venir aquí y arrestarme"", relató Bachman.



Los amigos de Ieshia contaron al Dailymail que la joven decidió enfrentar a la Policía porque le parecía injusto el accionar de los efectivos en contra de los manifestantes.



Entonces se paró frente a los policías, con los brazos cruzados pero sin ningún gesto violento, pero sí de rebeldía. Finalmente fue arrestada y tuvo que estar en una celda por 24 horas. Para cuando salió su imagen ya estaba recorriendo diarios digitales de todo el mundo y en distintos idiomas.



Evans viajó de Nueva York a Baton Rouge, luego de la muerte de Alton Sterling, uno de las últimas víctimas de policías que hacen uso extremo de violencia contra gente de raza negra.



“Salí a la calle con los brazos cruzados y me los quedé mirando. Parece que no les gustó, porque me arrestaron”, dijo tras su arresto.



La imagen es comparada con aquella que se tomó en 1989, cuando un hombre se plantó ante un tanque durante las protestas de la plaza de Tiananmén, en China.,

