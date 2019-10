Cardona vive de casa en casa y ya tiene otra denuncia en mano

Desde el 21 de abril, cuando el coronel de ejército Germán Cardona llegó a España para pedir refugio político denunciando ser víctima de persecución, vive de la caridad de ciudadanos españoles y bolivianos.



No tiene casa, se aloja a veces donde una sobrina que vive hace diez años en Madrid, otras en Valencia en inmuebles de personas con las que hizo amistad cuando estudiaba para obtener su doctorado en Derecho y, según él, incluso le ha tocado dormir sentado en estaciones de trenes.



El 21 de abril llegó a las cinco de la madrugada y fue recibido por un amigo que lo alojó en su finca a 50 kilómetros de Madrid. Para devolver en algo la gentileza, allí ayuda a preparar mezcla de cemento para una construcción, además de podar árboles frutales y abonar la tierra.



“Una vez, cuando regresaba a la finca después de hacer mis trámites ante la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, me tuve que quedar a dormir sentado en el piso de la estación de trenes de la plaza Elíptica porque ya era muy tarde y no hallé en qué transportarme de noche. Me quedé dormido y otro día también tuve que quedarme toda la noche sentado en un banco”, relató.



Su formación en Derecho en la Universidad de Valencia le permitió ganar amistades y también apoyar a docentes en su preparación para la enseñanza. “He dejado a mi familia, mi profesión militar, la abogacía, pero debo continuar luchando por el respeto a la justicia en Bolivia. A?veces me dan ganas de dejarlo todo porque mi salud está quebrantada, pero voy a seguir hasta que me escuchen”, dijo a EL DEBER.



La denuncia ante La Haya

Germán Cardona ya firmó su denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra autoridades de Gobierno, además del Alto Mando Militar del Ejército y algunos ministros de Estado, por los supuestos delitos de genocidio, terrorismo de Estado, persecución política y otros.



El documento consta de más de 50 páginas, en las que incluso registra como testigos de cargo al exfiscal Marcelo Soza, que llevó adelante las investigaciones del caso terrorismo; el actual fiscal Sergio Céspedes y varios militares edecanes de la Presidencia del Estado Plurinacional.



La demanda que elaboró para su presentación ante La Haya contó con el asesoramiento de juristas españoles, alemanes y holandeses. En el documento adjunta el informe donde dice que un arsenal de armas fue sacado de la Octava División para armar el caso terrorismo