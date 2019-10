YPFB anuncia procesos contra dirigentes de Takovo Mora

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, anunció que la estatal petrolera iniciará acciones legales contra los dirigentes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora, que lideran las movilizaciones en contra de la exploración petrolera, por "malversar" los recursos de compensación que recibieron en los últimos seis años.



El ejecutivo de la estatal petrolera, en una conferencia de prensa, ratificó que el territorio de Takovo Mora no está siendo afectado porque las actividades petroleras se realizarán en un predio privado.



La autoridad aprovechó para acusar a los dirigentes de "beneficiarse de forma personal" de los recursos de compensación que recibió esta TCO.



Recursos que recibió la dirigencia de Takovo



En el extenso relato, Achá manifestó que la TCO recibió 15.4 millones de bolivianos; la subsidiaria YPFB Chaco compensó con 8.4 millones, mientras que YPFB casa matriz entregó 7 millones, estos últimos recursos deben ser sujetos a los descargos de ley, cosa que no ocurrió.



Achá aseguró que encararán procesos "en función a las atribuciones conferidas por ley y el seguimiento y descargo acordado entre partes, se iniciará de manera inmediata procesos a estas personas que se aprovecharon de su calidad dirigencial".



"Este es el origen del problema, tenemos la obligación de solicitarle que descargue por estos 7 millones de bolivianos que se les ha entregado, lo único que han podido descargar los dirigentes y asesores son 891 mil bolivianos, es decir, el 12,7% de los 7 millones. Los hemos notificado y de manera inmediata han reactivado las medidas de presión", señaló.



Por su parte, los guaraníes de Takovo Mora aseguran que no están en desacuerdo con el desarrollo del país, pero observan la visión extractivista sobre sus territorios, ya que la riqueza que se explota tiene consecuencias sociales, culturales y medioambientales.



En respuesta a las afirmaciones de la empresa, un comunicado de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) señala:"Las compensaciones que en algunos casos fueron logradas gracias a la presión social y el ejercicio de nuestros derechos conquistados, son apenas una pequeña reparación del daño que sufrimos y no alcanza de ninguna manera para mejorar de forma permanente nuestra situación de vida, debido a que la deuda histórica del Estado boliviano con nuestros pueblos es grande y en algunos casos impagable".



Sin embargo, el presidente de YPFB amplió más datos sobre el manejo de las compensaciones. Explicó que se desvió dinero para beneficio personal de algunos dirigentes que colocaron a su nombre los bienes obtenidos; que intentaron descargar los gastos de más o menos 3 millones de bolivianos con servicios y bienes adquiridos antes de los desembolsos de la compensación y con documentos fraguados. "No vamos a reconocer los gastos que no están dentro del plan operativo", añadió.



Además Achá advirtió que la comunidad de Takovo Mora "nos tiene que certificar que 2.8 millones deben encontrarse en bancos y esperemos que lo hagan y no encubran con estos recursos económicos las movilizaciones".



Denuncias contra dirigentes



Denunció que la dirigente Magaly Barba, que impulsó las movilizaciones el 2013, solicitó a la comunidad el desembolso de 51.000 dólares equivalentes a 358.000 bolivianos presuntamente para una estación de servicio, pero que hasta la fecha no se empezó el proyecto y tampoco se hicieron descargos del mismo.



Con similar acción habría operado otro dirigente de nombre Lirio Meriles. Observó que los dirigentes hacían las solicitudes y ellos mismos emitían los cheques para los proyectos "sin ningún control".



Las denuncias surgen a una semana de que los indígenas iniciaron el bloqueo de la carretera de Santa Cruz hacia Camiri y advirtieron que no permitirían las operaciones de YPFB Chaco si el Estado no cumple con realizar la consulta de acuerdo a la Constitución Política del Estado.