Aumenta la presión sobre Bachelet por el diferendo

La presión sobre el Gobierno de Michelle Bachelet aumenta en torno a la demanda marítima boliviana. Medios chilenos suben antes que los bolivianos un video preparado por Carlos Mesa. El ex presidente Eduardo Frei se ratifica en que Chile podría perder si no cambia de estrategia y el excanciller Ignacio Walker sugiere que se reinicien relaciones diplomáticas.



Ni siquiera estaba en medios bolivianos, y los medios chilenos ya tenían en sus sitios web el video anunciado por el expresidente Carlos Mesa en el que ciudadanos bolivianos le dicen a Chile que en ningún momento se toca el tratado de 1904 en la demanda presentada ante La Haya, sino recuerda varias promesas de entregar mar con soberanía.



En Santiago, el expresidente Eduardo Frei almorzó ayer con el canciller Heraldo Muñoz. Consultado por su advertencia de que Chile podría "perder" la demanda boliviana, Frei señaló a La Tercera que "después de cinco días parece que había algo de razón, se han producido hartas opiniones y movimiento, y sobre todo algunos que se dan vueltas de carnero completas. Muy tranquilo en mi línea, y yo sigo trabajando en lo que me corresponde".



El jueves, en su cuenta de Twitter, el senador y ex canciller chileno Ignacio Walker señaló: “Propongo restablecer relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, aquí y ahora...”.



Luego explicó a La Tercera que “Bolivia ha optado por la judicialización y la politización de las relaciones bilaterales. Chile siempre ha optado por la vía diplomática". Complementó que ambos países “carecemos de relaciones diplomáticas desde abril de 1962 por el conflicto en torno al río Lauca y salvo entre 1975 y 1978 por Charaña, llevamos más de 50 años sin relaciones bilaterales, y esto no contribuye a fortalecer las relaciones bilatelares y repercute en la inserción regional de Chile", agregó