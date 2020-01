La pesadísima broma a Claudia Tavel en PAT

El debut televisivo debe ser uno de los momentos más estresantes en la carrera de cualquier presentador, ya que cualquier error puede marcarlos de por vida. Para Claudia Tavel, miss Bolivia 2013, su primera vez fue lo más cercano a una pesadilla.

La modelo conduce Nuestro Carnaval, de PAT, desde el pasado miércoles. Yéssica Mouton, miss Bolivia 2011, es su compañera de set y fue la cómplice de una broma que le preparó el equipo de Reel para darle la bienvenida.

Durante el ensayo, Claudia fue víctima del coordinador del programa, que la 'maltrató' a gusto por "inexperta". Críticas a su sonrisa, comentarios sarcásticos y compañeros 'patanes' fueron transformando la cara de la exmiss, que pasó de todo durante esa hora. Al final, Yéssica le confesó que todo se trató de una cámara oculta para Reel.

"Al principio me puse incómoda con los cortes y los comentarios, no entendía que sucedía, pensaba terminar y hablar con la producción para quejarme y que me expliquen el motivo de tanto maltrato", confesó a SOCIALES.

Debemos recalcar que no se trata de la primera incursión de la modelo en la televisión, anteriormente participó en el Bailando por un sueño, de Red Uno, como famosa.