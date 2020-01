Dan $us 33 millones para villa olímpica en la Llajta

El Gobierno garantizó este jueves más de $us 33 millones para la construcción de la Villa Olímpica Suramericana, proyecto que está conformado por 14 condominios familiares (672 departamentos) que serán edificados sobre una superficie de 6 hectáreas en la ciudad de Cochabamba.



La Villa Olímpica Sudamérica estará a disposición de los atletas que participarán de los XI Juegos Deportivos Sudamericanos 2018 Odesur, que se realizarán en Cochabamba. Tras la conclusión de la competición deportiva estos predios serán puestos a una convocatoria pública para calificar a los beneficiarios de los departamentos bajo la modalidad de créditos.



Milton Claros, ministro de Obras Públicas, aseguró la Villa Suramericana fue adjudicada por siete empresas cochabambinas (dos firmas construirá dos bloques), por un monto de Bs 235.482.121, más de $us 33 millones.



“Terminados los juegos se beneficiará a 3.600 personas. Proyectamos generar 1.575 empleos directos y más de 4.000 indirectos en la construcción de la Villa Suramericana”, indicó.



Evo Morales, durante su intervención, pidió a las empresas que se adjudicaron las obras que cumplan con los plazos establecidos para no perjudicar la imagen de Bolivia ante los juegos Odesur que se realizarán en Cochabamba.



“En seis o siete meses esperamos que nos entreguen los edificios porque falta equiparlos, espero que los fiscales y movimientos sociales no perjudiquen y estén chantajeando a las empresas”, indicó Morales.



El mandatario advirtió que el Gobierno multará y ejecutará boletas de garantías a las firmas que no cumplan con el cronograma de actividades comprometidas y adjudicarán las obras a otras empresas.