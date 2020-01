Cabañeros del Piraí rechazan noticias sobre la inseguridad

El reloj marcó las 11:00. En esa hora ya había mucha gente en la mayoría de las 51 cabañas que sirven comida típica oriental en el exjardín Botánico, ubicado junto al Piraí.

“Por la tarde esto se llena. Cada cabaña tiene sus clientes. Vienen muchos visitantes de Tarija, La Paz y Cochabamba”, comenta Alfredo Fortineti.



Allí, en ese sector turístico, aún estaba fresca la información sobre la detención de Brayan Rodríguez, acusado de múltiples robos agravados, principalmente a bañistas del río Piraí.

Pero a Fortineti y a otros cabañeros les parece que “son intencionadas” las periódicas informaciones que se publican sobre inseguridad, como orientadas “a que nadie venga, a que lo dejemos esto y que las autoridades lo dediquen a otras actividades”.



“No quiero hablar con la prensa. Nos hacen mucho daño diciendo lo que no es cierto. Los invito a que estén aquí uno o dos días completos, los atiendo para que se queden, y cuenten sobre lo que de inseguridad difunden”, expresó Susana Zarco, de la cabaña El Tucán.



Pero luego cobró confianza y relató que los robos y atracos que se publican “se dan en la playa, a la que se llega por el Paseo de los Próceres, ubicado al final de la avenida Roca y Coronado. Aquí dejamos las sillas y otras cosas sin guardar, y no somos víctimas de robo. Los asaltos que sufrieron una belleza, un diplomático y otras personas que ocuparon grandes espacios informativos no fueron en las cabañas, sino allá lejos, en la banda del río, donde no hay presencia policial. Pero las noticias dicen que fue en las cabañas, y eso no es cierto”.



Cerca de las 12:00 había más concurrencia en las cabañas. Falta limpieza en la avenida central. Efectivos policiales recorrieron el lugar en un vehículo. En un sitio donde estaba congregado un grupo de jóvenes se detuvieron para ver si estaban consumiendo bebidas alcohólicas.



“Tengo miedo de hablar, por ahí me tergiversan. Es que han venido varios medios y después dicen que aquí es inseguro, y eso corre clientela. Es mentira. Pueden comprobar cómo circulan por este lugar los policías por lo menos cada 20 minutos. Los robos del muchacho Brayan no ocurrieron aquí. La inseguridad hay en todas partes, pero eso no ocurre aquí. Nos hace daño que se mencione a las cabañas cuando no es así”, expresó Lizardo Claure