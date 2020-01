Evo habla de un 'toque de queda' para evitar delitos

El presidente Evo Morales considera que la democracia tiene algunas "desventajas" y pide analizar medidas similares al toque de queda de los periodos dictatoriales para evitar que crezcan los índices de inseguridad. Sugiere trabajar en reforzar los valores humanos.



"Algunas madres me comentaban y pedían que vuelva el toque de queda, como en las dictaduras. Yo siento que la democracia también tiene algunas desventajas", aseveró la autoridad en el marco de la sexta Cumbre de Seguridad Ciudadana.



Conoce más: Página en Facebook para denunciar la inseguridad



Afirmó además que "no solamente hay delincuentes en grupo, van apareciendo este temas de pandillas, por la pobreza, por falta de valores, pero siento que también el exceso de riqueza crea las pandillas", en referencia a los grupos de menores abocados al crimen.



La autoridad comunicó que como Gobierno se determinó lanzar el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana Bolivia 110, con una inversión de 105 millones de dólares, que establece una serie de medidas coordinadas para prevenir y combatir aspectos inherentes a la seguridad ciudadana.



Lea también: No confían en la justicia en el caso "Cartel Family"



Se montará un centro nacional y seis departamentales para el monitoreo conjunto entre la Policía Boliviana, Sistema de Salud, Bomberos y Defensa Civil. Se equiparán con tecnología a motorizados para el patrullaje y también se instalarán cámaras con reconocimiento facial.



"Hay algunos jóvenes que empiezan sus previas a las 10, 11 de la noche, después la fiesta hasta las 4, 5 de la mañana y de ahí el remate (...) No sé si habría que aprobar un toque de queda, como en las épocas militares, pero habría que analizar una serie de medidas", reiteró el primer mandatario.