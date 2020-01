Sugieren usar la hoja de coca en el chocolate

Investigadores estadounidenses y peruanos propondrán el viernes en Londres que la industria del chocolate elabore sus productos con hoja de coca en lugar del azúcar para quitar el amargor natural que tiene el cacao, anunció este miércoles la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) de Perú en un comunicado.



El investigador y gerente de la empresa KukaXoco, Gregory Aharonian, y el gerente de Enaco, Rafael Cánovas, presentarán en el Foro del Chocolate de Londres los recientes estudios que demuestran que la hoja de coca cumple la misma función que el azúcar o los endulzantes artificiales sin los efectos nocivos de estos.



Aharonian explicó que el extracto de coca utilizado para la mezcla del cacao está libre de los alcaloides adictivos presentes naturalmente en la hoja, por lo que su utilización es completamente legal y segura para la salud.



El investigador consideró que la hoja de coca es una solución "para los amantes del chocolate que deseen no solo comer algo delicioso y además cuidar su salud", porque indicó que el proceso no endulza, sino que quita el amargor del cacao y hace que el alimento conserve sus cualidades beneficiosas para la salud.



Aharonian afirmó que las barras de chocolate y otros productos derivados del cacao pueden llegar a tener actualmente hasta un 80 % de azúcar y grasa.



"El azúcar es la droga más letal de nuestro tiempo y está demostrado que es el principal responsable de las principales enfermedades en el mundo, como la diabetes, hipertensión y obesidad, que causan más de 150.000 muertes en Estados Unidos al año", comentó.



Cánovas argumentó, por su parte, que "este descubrimiento pone nuevamente en valor a una planta usada en los países andinos de Suramérica desde hace miles de años, pero que actualmente se encuentra estigmatizada" por su utilización como materia prima para la cocaína.



"Es extremadamente importante que se entienda que hoja de coca no es igual a cocaína, de la misma manera que la papa no es igual al vodka. En ambos casos es un producto natural, que da lugar a un producto derivado, con los usos buenos o malos que las personas le quieran dar", dijo Cánovas.



Enaco es la única empresa peruana autorizada para adquirir hoja de coca legalmente de agricultores empadronados y posteriormente fabricar y comercializar productos legales como mate de coca y extractos concentrados que son exportados para proveer a las empresas extranjeras del sector farmacéutico y de cosmetología.



Perú produjo 96.304 toneladas de hoja de coca seca en 2015, de las que solo 9.000 fueron utilizadas para el consumo tradicional, mientras que el resto fueron al tráfico ilícito para elaborar drogas, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).