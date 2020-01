Reflexiones para 2017

Pensamos que lo más importante, cuando transitamos por el séptimo lustro viviendo en democracia, es que esta se mantenga con sus pros y sus contras, aunque se podría pensar que luego de 34 años disfrutando de un Estado de derecho no sería necesario tener la institucionalidad como algo prioritario, sino como algo normal, habitual. Sabemos, no obstante, que en Bolivia nunca está de más preocuparse por esta materia, que tantos sinsabores y tragedias ha provocado.

Por lo tanto, el más fiel respeto a la Constitución, su acatamiento sin reparos, es algo que debemos esperar y exigir, lo que significa que cualquier intento de violar la Carta Magna debe ser rechazado de plano. Todas las antojadizas interpretaciones, constitucionales o extralegales, que se están observando para lanzar una nueva candidatura del presidente Evo Morales en 2019, no se deben alentar para que el año que iniciamos y los que vendrán no nos traigan nuevas desventuras.

Asociado con el respeto a la Constitución está el tema de la renovación en el Órgano Judicial. Los resultados que se dieron con la llamada ‘revolución judicial’ no pudieron ser más desalentadores y hasta las máximas jerarquías del Gobierno han reconocido que los magistrados elegidos –o designados– no estuvieron a la altura de lo que necesita la sociedad para sentirse segura. El temor que tiene la ciudadanía a fiscales y jueces, a acudir a los tribunales, es evidente y no debería ser así. Hay que reconocer que el sistema revolucionario adoptado ha sido un sonado fracaso y que no se debería intentar algo similar.

Es de esperar que la economía no se continúe dañando y que los bajos precios de nuestras materias primas no se depriman más y que, por el contrario, se recuperen. La inyección de fuertes inversiones internacionales será imprescindible, para lo que el Gobierno debe lanzar mensajes que convenzan sobre la seguridad jurídica en el país, lo que no significa que vengan empresas ávidas de lucro que dejen magros beneficios a los bolivianos.

Sería muy importante que cesen los escándalos que han sacudido a la opinión pública. Deben mejorar las relaciones entre el Gobierno y los medios, y unos y otros respetarse más, terminando con los mutuos reproches y acusaciones. Bolivia tiene mucho por hacer para superar la pobreza y eso solo se logra con trabajo. Si las cifras de pobreza han bajado últimamente, será muy importante que en 2017 haya menos gente desamparada y con hambre