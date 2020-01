Alcalde del MAS dice que Evo es un enviado de Dios

"El presidente Evo es mandado por Dios", aseguró el Alcalde de Villa Tunari, Asterio Romero, en referencia al "liderazgo" que Morales ejerce en Bolivia y además anticipó que el Movimiento Al Socialismo (MAS), se quedará en el poder por 100 años.



"Con esa fortaleza que tenemos, las dos federaciones del Trópico, y Chapare, junto con las otras federaciones, para nosotros, en nuestros municipios, el MAS se va a quedar en Gobierno al menos unos 100 años y de eso estamos convencidos", aseveró la autoridad durante la la Sesión de Honor por los 46 aniversario de ese municipio.



El burgomaestre reiteró que "yo entiendo que (Evo Morales) se va quedar definitivamente" y sostuvo que "al Palacio los movimientos sociales no hemos llegado como inquilinos, nos vamos a quedar (en el poder) definitivamente".



A su turno, el Gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, instó a los presentes a luchar contra la mentira y mantener la unidad para que el "proceso de cambio" continúe. Citó un tuit de Samuel Doria Medina, sobre la "polémica" de la presidencia de Evo en la inauguración de la Copa América en Estados Unidos.



"Levantamos en alto el nombre del presidente Evo, sin ese nombre, Bolivia ya no hubiera existido, desapareceríamos en la mapa. El presidente Evo nos ha devuelto la soberanía", agregó el Alcalde de Villa Tunari.



Reveló también que "quiero sincerarme, dijimos quién va a acompañar a Evo, había Antonio Peredo, Ana María Romero y todos definimos que sea Álvaro García Linera. Quien iba a acompañar a Evo en las buenas y en las malas, ahora estamos viendo, eres una yunta. Siempre dijimos de cariño, un toro negro y un toro blanco".



Hace algunas semanas, las organizaciones sociales afines al MAS iniciaron con la recolección de firmas, con el fin de llevar adelante otro referendo para habilitar a Evo como candidato en 2019. El 21 de febrero el oficialismo sufrió una derrota en las urnas cuando se impuso el "No".