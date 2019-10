Leopoldo dice que alertó a Evo sobre narcotráfico

El exprefecto de Pando y hombre fuerte del departamento durante al menos una década Leopoldo Fernández, respondió a las acusaciones realizadas por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que aseguró que su fortuna proviene del narcotráfico. Sostuvo que cuando gobernaba en Pando advirtió al presidente Evo Morales de lo que sucedía en esa región.



"Yo envié una carta a Evo en la que alertaba sobre la presencia del narcotráfico en Pando, pero me imagino que la carta nunca le llegó. La triple frontera convirtió a nuestra región en un puente del narcotráfico y eso le hice saber al presidente", detalló la exautoridad.



El ahora detenido preventivo sostuvo que pidió drásticas medidas para enfrentar el delito, en febrero de 2007, lo que a su juicio "desvirtúa" la acusación de Quintana sobre protección a emisarios relacionados con el tráfico de estupefacientes.



"Verán ustedes que Juan Ramón Quintana tenía una especie de tutelaje político sobre Pando y entendemos que la designación de Óscar Nina como comandante de Pando fue por apadrinamiento del ministro de la Presidencia", denunció Fernández.



La exautoridad, ahora con detención domiciliaria, mostró recortes de periódico en los que se vincula a Quintana con sicarios en Pando y cómo el Gobierno no escuchó las alertas sobre los "narcovínculos" del exgeneral Nina con cárteles de México.



"Llorenti salió en defensa del excomandante Nina, solicitando que la gente no se deje sorprender por esas acusaciones. Las denuncias también las hizo el exsenador Roger Pinto, se las llevó a Evo a Palacio de Gobierno y no fueron escuchadas", argumento.



"No existe duda alguna que existe una relación de Nina con el cártel de Sinaloa a través del hijo de "El Chapo" Guzmán. Lo negaron enfáticamente, pero ahora el actual ministro de Gobierno lo demuestra", argumentó el exprefecto.