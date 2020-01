Ven rencor del Gobierno de Chile por 'exigir' visas

"Rencor", esa es la percepción que tiene el presidente Evo Morales del Gobierno de Chile, que en la víspera, en su Senado, aprobó la revocación del convenio de visas diplomáticas con Bolivia, aspecto que obliga a las autoridades nacionales a realizar trámites para ingresar a ese país.



"Política del rencor de Gobierno de Chile refleja retiro de visas diplomáticas. Bolivia mantiene visas diplomáticas como política de hermandad" (sic), escribió en su cuenta en Twitter la máxima autoridad del país.



El primer mandatario se pronunció además sobre la visita del agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya al río Lauca, considerando que "(José Miguel) Insulza afirma que Bolivia no hace nada con las aguas y no hay desvío. Se hace la burla de sí mismo y de la inteligencia del ser humano" (sic).



Ayer el representante chileno sostuvo que "Bolivia no hace nada con ese río y, sin embargo, se queja de que nosotros, de nuestro río, saquemos 600 litros. Por eso es que el tema no ha sido nunca llevado a ninguna corte, porque saben (en Bolivia) que sería completamente absurdo".



Se prevé que en un plazo de seis meses, desde la notificación, el Gobierno de Chile comience a solicitar visas a autoridades bolivianas para permitir su ingreso a ese país, mientras que en el país suman las voces para formular una nueva demanda por el desvío del río Lauca.



En una entrevista, el Canciller David Choquehuanca, que también estuvo en la zona sostuvo: "cuando un boliviano ve el Lauca le hierve la sangre (…) Y uno dice: estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es nuestro".