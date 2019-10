Familia de trillizos solo tiene una cama para seis

La familia que formaron hace seis años Nelly Rojas (22) y Villamil Valle (23), padres de los trillizos que nacieron el miércoles en el hospital de El Torno y de una niña de dos años, solo tiene una cama de dos plazas para sus seis miembros, que, si no encuentran otra opción, deberán vivir en un cuarto en alquiler de seis metros cuadrados.



“Nuestra prioridad es encontrar otro lugar para vivir”, dice el joven padre, cuyo rostro refleja la felicidad que siente por el nacimiento de sus trillizos, aunque tampoco oculta la preocupación por encontrar una nueva vivienda donde pueda estar más cómoda su familia, en especial los bebés, que hoy por la tarde pueden recibir el alta médica.



“Si no encontramos un lugar grande para vivir, él (Villamil) me dijo que dormiría en el piso con la niña y yo con los tres bebés me quedaría en la cama”, contó desde su cama Nelly, la mamá de las criaturas que ayer cumplió 22 años de edad.



El lugar donde vive esta familia es una pieza que está en el ingreso de una casa ubicada en el barrio 6 de Mayo, en una calle de barro conocida como Los Mangales. Muñecas, peluches, la fotografía de la graduación de Nelly en 2014 y un mural de Pepa hecho en plastofor para el cumpleaños de Aylín, sobresalen en el pequeño ambiente, que está limpio y ordenado.



La abuela materna de los trillizos, Avelina Zárate (quien hace 12 días también dio a luz un bebé), a tiempo de agradecer por la ayuda recibida, dijo que dos de las principales necesidades de la joven pareja son una cocina y una heladera.



Agradecidos por la ayuda



La pareja no se cansa de agradecer por la atención y la colaboración que han recibido de la población cruceña.



Ayer Villamil estaba recogiendo un carrito para los tres bebés que le habían regalado luego de verlo en los diferentes medios de comunicación. También han recibido la promesa de varias instituciones y

personas particulares de más colaboración.



Sobre los nombres de los pequeños, los padres aún no han definido nada