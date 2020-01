Cambios fueron consensuados entre Gobierno y sector privado

El instrumento jurídico de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria cuenta con el consenso previo de los pequeños, medianos y grandes agricultores, ganaderos y del sector industrial. Pero, según indicó el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores, Ricardo Alandia, “falta todavía dirimir algunos puntos, como por ejemplo el precio de la hoja de ruta por transporte de aves, que falta aclarar, aunque confiamos en que esto quedará claro en la reglamentación de la ley”.



El director nacional del Senasag, Mauricio Ordóñez, considera que si se procedía unilateralmente, sin consultar al sector privado, el proyecto de ajuste y coordinación en el tema de importaciones y exportaciones “habría quedado como asunto pendiente”. Todos manifestaron su conformidad y anunciaron que trabajarán de manera conjunta con las autoridades”.



Pero no es suficiente ese primer consenso, destacó el titular de la CAO, Julio Roda, porque debe haber una socialización complementaria del borrador del decreto reglamentario, a fin de que el acuerdo permita el trabajo conjunto que mencionó Ordóñez.

Clasificación

En documentos del Senasag relativos a esta ley, se indica que en el diálogo de análisis y concertación entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, el Ministerio de Desarrollo Productivo y los agropecuarios e industriales, se impuso el criterio de que la categorización en función a las capacidades productivas “pagan más los grandes que los pequeños”, pero que en lo que corresponde a importación “es igual para todos”.



La guía de movimiento animal, su control en tránsito y destino (ver cuadro), es el medio por el cual el Senasag tendrá información oportuna respecto a vigilancia, rastreabilidad, programas sanitarios y emergencias que permitan mejorar el estatus sanitario del sector

DETALLES

Ley 2061

Dualidad de registro sanitario para el sector alimenticio (Senasag y Sedes).

El Senasag es la instancia junto al MDRyT de gestión de políticas sanitarias y fitosanitarias.

El Senasag no tiene funcionarios institucionalizados, lo que genera una rotación de personal permanente por falta de seguridad laboral.



No se tenía la seguridad jurídica para asignar recursos en el marco de los convenios intergubernativos. Se dispuso que mientras los gobiernos departamentales autónomos no implementen los Servicios de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria en el marco de sus respectivas competencias constitucionales, podrán asignar los recursos destinados para este fin al Senasag a través de la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos.

El registro sanitario tiene validez de dos años.



No está regulado bajo normativa específica.

Existen diferentes costos de tasas por un mismo servicio en cada uno de los departamentos (varía de una región a otra).

No existió un estudio para determinar el costo por un determinado servicio que presta el Senasag.

No se establece la supresión del cobro de las tasas por un emergencia sanitaria o fitosanitaria.

Las tasas en importaciones no son diferenciadas en las áreas técnicas.

Las tasas en lo que corresponde a las exportaciones son simbólicas.

Se establecen guías de movimiento animal inicialmente con costo para luego ser suprimido por decreto supremo.



Ley 830

Reconoce solo al Senasag como el único registro para los alimentos.

Se constituye el Comité Plurinacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria como instancia de coordinación, consultiva, de proposición y concertación entre el nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas y representantes del sector agropecuario, agroindustrial, industria y comercio alimentario. Involucra a los sectores de los grandes, medianos y pequeños, en la elaboración de políticas públicas, planificación, seguimiento y evaluación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, organizará el proceso de institucionalización del Senasag junto con la reglamentación de la ley.



El registro sanitario tiene validez de cinco años

Se basa en el código tributario boliviano.



Las tasas son uniformes a escala nacional

Las tasas son resultado de un estudio aprobado por la autoridad competente.

En caso de emergencias sanitarias y fitosanitarias o de desastres naturales declarados conforme a normativa nacional vigente, el Senasag podrá determinar la supresión total o parcial del cobro de tasas por servicios prestados mientras dure el evento en el área afectada, mediante resolución administrativa y previa evaluación técnica.

Se diferencian las tasas de importación en función del riesgo sanitario o fitosanitario por el cual el producto que conlleve mayor riesgo sanitario o fitosanitario deberá incrementar el costo del servicio.



Se restablece el cobro por servicio de guía y movimiento de animales y alimentos perecederos de alto riesgo como carne bovina, porcina, aves y leche.