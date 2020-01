Compra de combustibles y lubricantes cayó en 52%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la importación de combustibles y lubricantes del país cayó hasta un 52% de enero a abril de la presente gestión, en términos de valor, en comparación al mismo periodo de 2015.



El informe señala que en los primeros cuatro meses de 2013 la compra de carburantes ascendió a $us 372 millones; en 2014, fue de 378 millones; en 2015, cayó a 302 millones; y, en 2016 sufrió una drástica caída de $us 146 millones.



Importación cae en valor y volumen



"A abril de 2016 el valor y volumen importado de este grupo mostraron elevadas reducciones (52% y 24% respectiva.mente) cotejado a igual periodo de la gestión pasada", cita el documento.



Desempeño general



Durante los primeros cuatro meses de 2016, las importaciones bolivianas acumularon $us 2.619 millones por la compra de más de un millón y medio de toneladas. El valor de las importaciones disminuyó el 17%, comparado con el mismo lapso de 2015 (se importó $us 538 millones menos).

?

El volumen importado hasta abril tuvo una caída del 5%, en comparación con el mismo periodo de 2015, es decir se compraron 92.000 toneladas menos.



Otras categorías que cayeron en valor



El valor de importación de bienes de capital bajó en $us 167 millones, es decir un 21% menos comparado a abril de 2015.



Sigue en importancia suministros dindustriales con una rebaja en 14%; equipos de transporte, sus piezas y accesorios con 12% menos y alimentos y bebidas con 7% menos en términos de valor.