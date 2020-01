Oficial denuncia que fue dopada y violada por un camarada de la FAB

Ella es una instructora de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en Santa Cruz. En su testimonio, considerado conmovedor por los investigadores, reveló que fue violada por uno de sus camaradas. El caso es indagado por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que tienen la denuncia presentada en la comisaría de la zona de Los Lotes.

La joven militar, hija de un uniformado con varios años de servicio en la institución castrense, puso en conocimiento de sus superiores lo ocurrido, situación que derivó en el inicio de un proceso interno en contra del oficial sindicado, para determinar su grado de responsabilidad e identificar si hubo otro miembro de la FAB que hubiera incurrido en el supuesto delito de acoso sexual.



El fiscal que está al mando de la investigación, Rubén Darío Ordóñez, ordenó que se haga un examen forense a la joven militar, estudio que confirmó la denuncia presentada y que ahora es parte de un proceso penal abierto.



EL DEBER tuvo acceso al acta de denuncia de la víctima, donde se detalla lo ocurrido.

Su testimonio



La instructora de soldados, en su denuncia, señala que el 23 de mayo de este año, luego de varios intentos persistentes del sindicado que la invitaba a salir, acepta compartir unas cervezas con él en un karaoke ubicado en la zona de la avenida Prefecto Rivas.

“A mucha insistencia del denunciado, que me pedía que saliera con él por lo menos a compartir algunas copas, ya que según él me había hecho muchos favores y me había protegido por ser mi brigadier, accedí a su pedido. Ese día ambos nos encontrábamos trabajando en el cuartel y culminando el trabajo accedí a su pedido de salir”, relata en el documento policial.

Cuenta que en dos oportunidades se comunicó con otro camarada, para que los acompañara en el karaoke o la pudiera ir a buscar del lugar donde estaba con el acusado.

La persona con la que tuvo contacto telefónico no fue a su encuentro y la víctima relata que alrededor de las 23:00, cuando había salido del baño, tomó un vaso de cerveza que le invitó el acusado y perdió el conocimiento.

“Como ya eran las 23:00 fui al baño y al regresar tomé un vaso que él me invitó y no recuerdo más nada hasta aproximadamente las 2:00. Aparecí en su casa y en su cama, me levanté asustada porque estaba semidesnuda. Le pregunté qué me hizo y él me dijo que nada y que yo estaba trastornada”, detalla su acusación policial, que ya es parte de las pesquisas de la Fiscalía.



Además de este testimonio, la entrevista sicológica a la que fue sometida confirma los extremos de la denuncia policial y añade que luego de despertarse en la casa del sindicado, volvió a su domicilio y se fue a trabajar a la unidad castrense donde presta sus servicios.

“Lo llamé por teléfono (al acusado) y le conté lo que me pasaba. Le dije por qué me hizo semejante mal y por qué no llegaba. Me dijo que cuando se fue de madrugada los policías lo agarraron por borracho y que tuvo problemas. Después llegó como si nada. Avisé a mis superiores y nadie me hizo caso, solo se reían”, señala otra parte del testimonio de la militar, que ahora espera que se haga justicia en su caso.

La víctima ya fue sometida a un examen forense a cargo de la perita Verónica Justiniano, que certificó la violación.

Dentro de la FAB



Un alto jefe de la unidad donde se desempeñaba la instructora denunciante confirmó que se levantó un sumario según las normas castrenses contra los denunciados por violación y acoso. Sin embargo, se limitó a señalar que se presume la inocencia hasta que no se completen las indagaciones y que ya existe una denuncia penal en la Policía de Los Lotes.



Sin embargo, confirmó que el instructor denunciado y el otro alto jefe, señalado por acoso sexual, siguen en sus puestos de trabajo mientras son investigados.



El representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, confirmó que se han recibido numerosas denuncias de maltrato a mujeres militares en diversas unidades castrenses que son de preocupación.



En el caso denunciado expresó su intranquilidad al considerar que la víctima es una instructora. En ese sentido aseguró que la Defensoría hará el seguimiento del hecho ante las instancias que siguen con las investigaciones.

Dos hechos contra la mujer



A Guadalupe (28) le gustaba la música del cantante chaqueño H.L.S. Lo ubicó por Facebook y tras algunas líneas acordaron verse en la habitación del hombre. Luego de compartir unas copas de vino, el músico, ya en estado de ebriedad, subió el volumen de la música y abusó sexualmente de la mujer, que tenía un hijo pequeño esperándola en casa.



Ocurrió el viernes en la zona de la avenida Escuadrón Velasco. El sábado, el músico citó nuevamente a la mujer. Antes, ella presentó la denuncia por intento de feminicidio en la Felcv y con varios efectivos fueron y arrestaron al individuo.



En otro hecho, el domingo una pareja junto con otros amigos se reunieron para consumir bebidas alcohólicas en una comunidad del norte. Ahí el concubino empezó a celar a la mujer con su hermano y procedió a agredirla con un cuchillo de cocina llegando a abrirle una herida en el cuello y a amenazar a cualquier persona que decidira auxiliar a la víctima.



Ese momento el agresor huyó y la víctima fue llevada de emergencia a un centro de salud. Luego de la denuncia de la familia, policías de la Felcv acuden al domicilio de la madre del presunto agresor, donde lo detienen y lo llevan ante un juez para que sea cautelado.